Politechnika Białostocka z grantami na innowacje. Studenci rozwijają bolidy i roboty

2 kwietnia, 2025

Zespół SumoMasters z Koła Naukowego Robotyków Politechniki Białostockiej rozwija innowacyjny system sterowania do robota MegaSumo., fot. A. Jakuć

Studenci Politechniki Białostockiej ponownie znaleźli się w gronie laureatów prestiżowego programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącznie zdobyli 210 tysięcy złotych na realizację trzech nowatorskich projektów: dwóch przygotowanych przez zespół Cerber Motorsport oraz jednego autorstwa studentów z sekcji SumoMasters w Kole Naukowym Robotyków.

Cerber Motorsport – drużyna budująca bolidy Formula Student – przygotowuje nowe rozwiązania konstrukcyjne dzięki ministerialnym grantom, fot. A. Jakuć

Zespół SumoMasters tworzy autonomiczne roboty walczące w kategorii Mega Sumo. W ramach grantu studenci zbudują specjalne stanowisko testowe, które pozwoli na programowanie i symulowanie zachowania robota oraz przeciwnika w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

– Otrzymaliśmy grant na stanowisko badawcze do programowania robotów. Ono pozwoli nam w łatwiejszy sposób testować czujniki, zachowanie robota na ringu po podłączeniu różnego typu układów sterowania, które sami wykonujemy – tłumaczy Szymon Migowski z SumoMasters.

Roboty Mega Sumo, które konstruują, muszą mieścić się w określonych wymiarach i wadze, a ich zadaniem jest zepchnięcie przeciwnika z metalowego ringu. – To nie jest do końca zabawa, ta kategoria jest zaawansowana pod względem kosztów i wiedzy osób, które w niej uczestniczą – zaznacza Migowski.

Zespół Cerber Motorsport, znany z budowy bolidów Formula Student, otrzymał dwa granty – na wykonanie kompozytowej konstrukcji nośnej bolidu oraz felgi z włókna węglowego.

– Grant kompozytowej felgi pozwoli nam na opracowanie naszych własnych obręczy oraz komponentów potrzebnych do skonstruowania pełnej felgi – wyjaśnia Bartosz Siłkowski, wicekoordynator zespołu. – Nasze dwa granty są po to, by obniżyć masę bolidu, bo masa jest wrogiem przyspieszenia – dodaje.

Oba zespoły planują wykorzystać dofinansowanie jeszcze w tym sezonie, choć środki trafią na uczelnię dopiero w maju. – W tym sezonie planujemy mniejsze prace w obu tych zakresach, lecz już z bolidem jedenastym planowane jest wdrożenie obu konstrukcji – zapowiada Siłkowski.

Dzięki ministerialnym grantom młodzi inżynierowie z Politechniki Białostockiej mają szansę na rozwój kompetencji, wdrażanie autorskich rozwiązań oraz realne przygotowanie do zawodów i pracy w przemyśle. (AJ)