Politechnika Białostocka. Wykład o zdrowiu psychicznym

22 marca, 2024

Wykład „Zdrowy lifestyle” w Politechnice Białostockiej, fot. Iryna Mikhno Wykład „Zdrowy lifestyle” w Politechnice Białostockiej, fot. Iryna Mikhno

„Zdrowy lifestyle – zdrowa głowa. Jak stylem życia wpływać na zdrowie psychiczne?” to temat wykładu zorganizowane dla studentów i pracowników Politechniki Białostockiej.

Odpowiedzi na to pytanie udzielała farmaceutka Zofia Winczewska podczas wykładu zorganizowanego w Politechnice Białostockiej.

– Bardzo dużo zależy od tego jak na co dzień żyjemy, czyli istotna jest nasza dieta, sport, odpoczynek, ale też czy mamy przestrzeń na swoje pasje, to wszystko ma wpływ na naszą głowę, na naszą kondycją psychiczną. Są jakaś predyspozycje genetyczne do zachorowania na przykład na zaburzenia depresyjne, ale my też jesteśmy w stanie dużo odwrócić właśnie naszym stylem życia na co dzień – zapewnia Zofia Winczewska .

Wykład wpisał się w program 'Profilaktyka zdrowia psychicznego’, w ramach którego w Politechnice Białostockiej raz w miesiącu są organizowane spotkania. (hk)

Relacja Hanny Kość: