Politechnika Białostocka. Wygrana na zawodach robotycznych w Japonii

Lipiec 13, 2022

Fot.: Piotr Awramiuk Fot.: Piotr Awramiuk

SumoMasters z Politechniki Białostockiej jako jedyni w Polsce wygrali zawody robotyczne w Japonii. Od 2017 roku żadnej ekipie z Polski nie udało się odnieść takiego sukcesu.

SumoMasters to sekcja Koła Naukowego Robotyków na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Studenci zajmują się budowaniem autonomicznych robotów sumo.

Od idei zbudowania robota sumo do wejścia na podium w Tokio wiedzie długa droga. Wiedza i pasja studentów z Politechniki Białostockiej pokazuje, że można osiągnąć cel. Wszystko zaczyna się od spotkania i burzy mózgów. Studenci stawiają sobie założenia, jakie ma spełnić przygotowywany na zawody robot i dzielą prace pomiędzy siebie. Trzeba pamiętać, że SumoMasters to sekcja interdyscyplinarna, bo i wiedza potrzebna do zbudowania walecznego robota jest sumą doświadczeń z kilku działów nauki. Każdy robot składa się z elementów mechanicznych, elektrycznych oraz z elektroniki, tak aby mógł walczyć i poruszać się po ringu.

Mądre poprowadzenie walki, czyli napisanie właściwego algorytmu sterowania, jest jednym z najistotniejszych elementów, jakie dają przewagę robotom z Politechniki Białostockiej nad innymi maszynami autonomicznymi startującymi w zawodach.

Politechnika Białostocka za roboty sumo zdobyła już nie jedną nagrodę. (jd/hk)