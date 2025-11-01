Home Wiadomości Politechnika Białostocka wspomina wybitnych naukowców, którzy odeszli w minionym roku akademickim

Dzień Wszystkich Świętych Zaduszki to czas refleksji i pamięci o tych, którzy tworzyli historię. O swoich wybitnych naukowcach i wykładowcach, którzy zmarli w ubiegłym roku akademickim, pamięta Politechnika Białostockiej. 

 

Jednym z nich był profesor Stanisław Maciej Kulaszewicz – fizyk, dydaktyk i wieloletni prorektor Politechniki Białostockiej. Przez ponad 35 lat pracy kształcił kolejne pokolenia inżynierów, był twórcą szkoły naukowej technologii półprzewodnikowych, a jego badania nad cienkimi warstwami tlenków metali miały znaczenie dla rozwoju współczesnej elektroniki.

Wspominany jest również profesor Mikołaj Miatluk – specjalista w dziedzinie dynamiki układów pneumatycznych i hydraulicznych. Wniósł ogromny wkład w rozwój nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym, był mentorem młodych badaczy i autorem wielu publikacji naukowych.

Trzecią osobą szczególnie zapamiętaną przez społeczność uczelni jest profesor Elżbieta Skorbiłowicz z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku – naukowczyni oddana sprawom ochrony środowiska, która przez lata badała jakość wód i gleb, inspirując studentów do troski o naturę i zrównoważony rozwój.

Ich praca i zaangażowanie pozostaną ważną częścią historii Politechniki Białostockiej. Z pełną listą osób, które odeszły w ubiegłym roku akademickim jest na stronie internetowej Politechniki Białostockiej. (red.)

