Politechnika Białostocka. Wizyta gości z Ukrainy

Sierpień 4, 2022

źródło: Politechnika Białostocka

Największą uczelnię techniczną w Polsce północno – wschodniej odwiedzili przedstawiciele Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego. Goście obejrzeli laboratoria na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Inżynierii Zarządzania.

Owocem wizyty jest umowa, która umożliwia kontynuację już istniejących, dobrych kontaktów między uczelniami oraz otwiera drogę do kolejnych wspólnych przedsięwzięć. W imieniu władz Politechniki Białostockiej dokument podpisał dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, prorektor ds. rozwoju.

Dr Natalia Imbirovych i dr Oleksandr Povstyanoy z Katedry Mechaniki Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego wysoko oceniają potencjał Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, byli pod wrażeniem tutejszych laboratoriów i zgromadzonej aparatury badawczej.

– Widzimy tu ogromny potencjał oraz wiele możliwości do prowadzenia wspólnych projektów badawczych oraz dydaktycznych. Mam na myśli nie tylko umożliwienie współpracy między naukowcami, ale także wymianę studencką. Dlatego rozmawialiśmy tu przede wszystkim o perspektywach wspólnego aplikowania w programach międzynarodowych wspierających rozwój nauki, mobilność akademicką, podwyższenie kwalifikacji kadry dydaktycznej, czyli Erasmus+, COST, Horyzont Europa. Mamy też nadzieję na wymianę myśli w zakresie nowoczesnej obróbki materiałów, automatyki i robotyki, mechatroniki – mówiła dr Natalia Imbirovych.

– Mimo trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza uczelnia oraz kraj, mamy nadzieję, że taka współpraca jest możliwa i nastąpi już niebawem. Podczas wizyty w Politechnice Białostockiej przekonaliśmy się, że mamy tu życzliwych partnerów do realizacji takich przedsięwzięć – dodał dr Oleksandr Povstyanoy.

Politechnika Białostocka i Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny pierwszą umowę o współpracy zawarły już w 2005 roku. Od tego czasu na Wydziale Mechanicznym PB prowadzonych było szereg wspólnych projektów naukowych.

– Zdecydowaliśmy się jednak, między innymi ze względu na sytuację na Ukrainie, podejść do naszej współpracy bardziej aktywnie. Zaprosiłem przedstawicieli uczelni z Łucka do odwiedzenia wydziału i cieszę się, że przyjechali do nas już z gotowymi pomysłami na rozszerzenie współpracy. Mówiliśmy między innymi o wspólnie realizowanych dyplomach oraz projektach badawczych. Chcielibyśmy im pomóc, ale liczymy też na to, że w bliskiej perspektywie pojawią się środki europejskie przeznaczone na wsparcie Ukrainy. Dzisiejsze spotkanie traktujemy więc jako inwestycję w przyszłe, wspólne przedsięwzięcia – mówił prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Луцький національний технічний університет, ЛНТУ) to jedna z największych uczelni technicznych na ukraińskim Wołyniu. Powołany w 1966 roku – jako filia Wydziału Inżynierii Ogólnej Kijowskiego Instytutu Samochodowego i Drogowego – uniwersytet oferuje obecnie kształcenie na ponad 20 kierunkach i siedmiu wydziałach. (uk)