Politechnika Białostocka wdraża strategię zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Moja Zielona Politechnika”

21 lipca, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Politechnika Białostocka dołączyła do grona „ambasadorów” zmian na rzecz ochrony klimatu i zasobów naturalnych. W ramach „Strategii rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 r.” uczelnia opracowała i rozpoczęła proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Moja Zielona Politechnika”. Działania będą realizowane do 2035 roku.

Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, postępujący ubytek zasobów przyrody, a także zanik różnorodności biologicznej – świat stoi przed globalnymi wyzwaniami. Dlatego podwajamy nasze wysiłki na rzecz ochrony zasobów naturalnych realizując w gronie 193 państw cele zaprezentowane podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Decyzją władz uczelni oraz członków społeczności akademickiej postanowiliśmy dążyć do dynamicznej transformacji uczelni w kierunku kształcenia kadr programujących i kreujących rozwój technologiczny w oparciu dobrostan naszego ekosystemu i ochrony klimatu – czytamy na stronie uczelni.

Opracowanie strategii „Moja Zielona Politechnika” poprzedzono diagnozą stanu i potencjału uczelni w kontekście globalnych wyzwań ekologicznych. Od 21 kwietnia do 5 czerwca 2022 roku trwały badania ankietowe wśród studentów, doktorantów, kadry akademickiej i pracowników uczelni. Przeprowadzono analizę SWOT, a jej wyniki pozwoliły opracować plan działań. Działania te wynikają z odpowiedzialności społecznej, ale i troski o przyszłość – naszą i kolejnych pokoleń. Stanowią kontynuację szeregu aktywności, które uczelnia podejmuje od lat, przekazując wiedzę techniczną, odkrywając czy wdrażając nowe technologie z uwzględnieniem aspektów środowiska naturalnego. Naukowcy Politechniki Białostockiej od dawna prowadzą badania i opracowują zarówno innowacje na rzecz czystej wody, jak i odnawialnych źródeł energii. Opatentowują skuteczne metody w walce z chorobami pszczół, które są tak istotne dla lokalnych ekosystemów, czy opracowują materiały budowlane z recyklingu. Podejście uczelni odzwierciedlają też kierunki studiów, takie jak ekoenergetyka, inżynieria środowiska, leśnictwo.

Uczelnia wyznaczyła sobie priorytetowe obszary działań, takie jak: kształcenie, badania, organizacja i zarządzanie. Działania będą realizowane, by osiągnąć trzy cele operacyjne: kadry dla przyszłości, zielony kampus i ślad środowiskowy.

Mamy nadzieję, że „Moja Zielona Politechnika” stanie się przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów nad stworzeniem modelowego zielonego kampusu, który może stanowić dla innych źródło inspiracji i dobrych praktyk. Powodzenie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju zależy od aktywności naszej społeczności. Wierzymy, że dzięki wspólnym wysiłkom uda nam się zrealizować nasz cel – czytamy na stronie uczelni.

Cele realizowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju są spójne ze Strategią Rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 roku. (źródło: Politechnika Białostocka/mt)