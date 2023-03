Politechnika Białostocka w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych

29 marca, 2023

Bolid Cerber, Fot: Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Bolid Cerber, Fot: Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka przyłączyła się do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych – Krajowego Klastra Kluczowego. To nowe szanse i możliwości, zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i studentów uczelni.

Materiały kompozytowe to materiały złożone z dwóch lub więcej sztucznych lub naturalnych komponentów o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych, przy czym komponenty te nie są rozpuszczane jeden w drugim. Połączenie ma na celu uzyskanie materiału (tu: kompozytu) o lepszych właściwościach niż materiały składowe (budulcowe), wykorzystane do wytworzenia kompozytu, m.in. zwiększenie wytrzymałości na ściskanie, zmniejszenie masy kompozytu. Materiał kompozytowy to produkt przyszłości w obecnym, niezwykle wymagającym pod względem technologicznym świecie.

Technologie kompozytowe stosowane są przez większość przedsiębiorstw współpracujących z Politechniką Białostocką, w szczególności z Wydziałem Mechanicznym, Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku, a także Wydziałem Elektrycznym. Materiały i technologie kompozytowe znają i stosują studenci, szczególnie rozwijający swoje pasje w studenckich kołach naukowych.

Najlepszym przykładem mogą być budowane przez studentów z kilku wydziałów Uczelni bolidy Formula Student. Od pięciu lat do ich konstrukcji wykorzystują oni materiały kompozytowe w wielu elementach studenckiej wyścigówki. Studenckie Koła Naukowe „Rolka” i „Con-krecik” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji i Nauki badają możliwości wyrobu „desek przyjaznych środowisku”, czy możliwości wykorzystania betonu geopolimerowego.

W skład Zespołu ds. wsparcia współpracy Politechniki Białostockiej z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych weszli: dr inż. Izabela B. Zgłobicka – przewodnicząca, dr hab. inż. Dariusz M. Perkowski, prof. PB – wiceprzewodniczący, prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB, dr inż. Magdalena Joka Yildiz, dr inż. Ewa Szatyłowicz, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, dr inż. Julita Krassowska.

Współpraca Politechniki Białostockiej z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych obejmować będzie organizację spotkań członków Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, a także wspólnych wydarzeń (seminaria, konferencje, targi) będących platformą wymiany doświadczeń i nawiązywania ścisłej współpracy między pracownikami naukowymi i studentami (kołami studenckimi) Politechniki Białostockiej, a przedsiębiorstwami zrzeszonym w Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych.

Powołany zespół przygotowuje spotkanie trzech klastrów tj. Klastra Obróbki Metali, Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Polskiego Klastra Budowlanego. Do udziału zaproszone zostaną firmy zrzeszone w wymienionych Klastrach, a także zainteresowane tematyką. (jd)