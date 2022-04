Politechnika Białostocka w Politechnicznej sieci Via Carpatia

Kwiecień 12, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Rektorzy Politechnik; białostockiej, lubelskiej, rzeszowskiej utworzyli „Politechniczną Sieć Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. Listy intencyjne podpisano w Lublinie.

– Idea zawiązania „Politechnicznej sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” ma na celu stworzenie bardzo ścisłej siatki kontaktów, a co za tym idzie i współpracy – wyjaśnia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej i jedna z sygnatariuszy Sieci. – Do naszej sieci będziemy zapraszać inne uczelnie działające na terenach Polski Wschodniej, szkoły średnie, przede wszystkim technika i partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Każde z trzech uczelni – sygnatariuszy Sieci będzie koordynowała inny obszar tematyczny, ale oczywiście wszystkie uczelnie biorą udział we współtworzeniu konkretnych propozycji działań. Stąd pośród beneficjentów znajdą się uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni oraz szeroko pojęte otoczenie społeczno-gospodarcze.

– Via Carpatia właśnie po to została wymyślona przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego współpracowników i wszystkich tych, którzy przyczynili się do jej powstawania, żeby łączyć, żeby łączyć ścianę wschodnią Polski, ale też żeby łączyć południe z północą Europy, północ z południem Europy – powiedział Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki podczas uroczystości. – Stworzenie Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to szansa na bliską współpracę trzech polskich uczelni, ale nie tylko. To także szansa na otwarcie się na uczelnie techniczne z południa Europy.

Podczas spotkania formalizującego współpracę obecny był również minister Edukacji i Nauki, który zagwarantował finansowanie inicjatywy.

– To będą 3 mln na kształcenie, 3,5 na naukę i 3,5 mln na komercjalizację rocznie przez trzy lata – zadeklarował minister Przemysław Czarnek.

W ramach sieci będą funkcjonować trzy grupy tematyczne.

Grupa tematyczna dotycząca nauki swoim zakresem merytorycznym obejmie staże naukowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Jej działania będzie koordynować Politechnika Lubelska.

Politechnika Białostocka będzie koordynować grupę tematyczną związaną z kształceniem. Jej zadania będą skoncentrowane na szkolnictwie branżowym, działalności kół naukowych na uczelniach, organizacji zajęć otwartych i wizyt studyjnych.

Problematyką komercjalizacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stażami przemysłowymi i demonstratorami zajmie się Politechnika Rzeszowska.

W obszarze edukacji „Politechniczna sieć Via Carpatia” proponuje wspieranie szkolnictwa zawodowego w technikach w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności w ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi pod nośnym hasłem „Z technikum na politechniki”.

Niemniej istotnym będzie działanie „Wyrównać szanse”. Program zakłada merytoryczne wsparcie studentów z przedmiotów, które na studiach stanowią kontynuację szkoły ponadpodstawowej (średniej) w szczególności z zakresu matematyki, fizyki, chemii lub innych przedmiotów kierunkowych. Kontynuacja programu dodatkowych zajęć wyrównawczych ma szczególne znaczenie dla uczelni – politechnik z regionów polski wschodniej, z której młodzież ze względu na sytuację ekonomiczną rodzin nie stać na zajęcia płatne. Działanie to pozwoli utrzymać poziom wykształcenia społeczeństwa w Polsce Wschodniej.

W ramach „Szkoły twórczego działania” wspieranie ruchu kół naukowych poprzez integrację, wymianę doświadczeń i wizyty studyjne, jak też inne wspólnie organizowane przedsięwzięcia. W ramach takiej współpracy studenci z kół naukowych mogliby rozwijać swoją kreatywność i oryginalność działalności, wymieniać się doświadczeniami, tworzyć wspólne projekty ukazujące współpracę sieci Uczelni z regionu wschodniego.

Trzy uczelnie zamierzają też prowadzić działanie nazwane: „Studia – kierunki przyszłości”. Celem działania jest zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie przygotowywania innowacyjnych kierunków studiów, które mogą stać się kierunkami przyszłości lub tworzenie w ramach istniejących kierunków nowatorskich ścieżek kształcenia.

Współpraca z pracodawcami będzie dotyczyć konsultowania proponowanych programów kształcenia oraz włączania pracodawców-praktyków w proces dydaktyczny w ramach realizacji zajęć o charakterze praktycznym objętych programem studiów.

Grupa tematyczna zajmująca się szeroko pojętą nauką poprzez projekt „Naukolatek – nastoletni naukowiec” chce włączyć w rozwój polskiej nauki zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych. Na poziomie współpracujących przy „Politechnicznej sieci Via Carpatia” uczelni zamierza wprowadzić międzyuczelniane staże badawcze i wizyty studyjne oraz budowanie międzyuczelnianych zespołów badawczych.

Uczelnie chcą też wspólnie wzmacniać komercjalizację badań we współpracy z przemysłem, tworzyć i rozwijać Sieć Uczelnianych Laboratoriów Akredytowanych, czy organizować systemową współpracę z przedsiębiorcami. (źródło:PB)