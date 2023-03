Politechnika Białostocka w konkursie Podlaska Marka 2022

20 marca, 2023

East Design Days, kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół i kompleksowy projekt Xylopolis – to wydarzenia i odkrycia nominowane w konkursie Podlaska Marka 2022. Trwa głosowanie konsumentów – zakończy się 24 marca o 12:00.

W tym roku można oddawać głosy na trzy projekty, w które zaangażowana jest Politechnika Białostocka bądź jest właścicielem patentu:

1. East Design Days

East Design Days to cykl wydarzeń prezentujących dokonania na styku designu, inżynierii i technologii. Wydarzenie organizuje Wydział Architektury Politechniki Białostockiej wraz z firmami oraz instytucjami z regionu północno-wschodniej Polski. W spotkaniach aktywnie uczestniczą: producenci, inwestorzy, samorządowcy, wykładowcy oraz studenci. East Design Days to wyjątkowe wydarzenia realizowane w jednym miejscu i w jednym czasie. Wykłady, wystawy, prezentacje, działania performatywne oraz warsztaty inspirują i integrują.

East Design Days w formie stacjonarnej bądź hybrydowej odbywają się w Białymstoku od 2018 roku. Do tej pory miało miejsce pięć edycji wydarzenia.

East Design Days jest wydarzeniem zainicjowanym przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej i współorganizowanym z: fundacją Resursa Podlaska, firmą Infinity Group, fundacją Unitalent, firmą Elwira Horosz i Konsulem Honorowym Finlandii w Białymstoku. Dzięki towarzyszącym wystawom, prezentacjom i koncertom wydarzenie wpisuje się też w kalendarz kulturalny województwa podlaskiego.

East Design Days otrzymały w 2022 roku wyróżnienie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku za 'wydarzenie promujące design i działalność na rzecz współpracy nauki z biznesem” oraz medale za 'wspieranie samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości”.

2. Kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół

Zgnilec złośliwy jest zaliczany do jednej z najbardziej zakaźnych chorób znanych człowiekowi. W Unii Europejskiej w tej chwili nie ma leków oficjalnie przyjętych do zwalczania choroby, które można podawać zainfekowanym rodzinom. Nie istnieją też leki umożliwiające profilaktyczne zwalczanie choroby przynajmniej w okresie jej inkubacji. Zwalczanie choroby polega na paleniu pszczół wraz z ulem, a pszczelarz otrzymuje rekompensatę.

Naukowcy z Instytutu Nauk Leśnych stworzyli kompozycję w oparciu o ekstrakt grzybowy ze złotoporka niemiłego. Jej skuteczność względem zwalczania bakterii Paenibacillus larvae wywołujących zgnilca złośliwego okazała się porównywalna z dotychczas stosowanymi antybiotykami i polisulfamidami, co umożliwia leczenie zakażonych larw w miejsce palenia rodzin pszczelich wraz z ulami. Zanim do tego doszło, naukowcy przebadali 120 gatunków grzybów.

Wynalazek 'Kompozycja oraz sposób otrzymywania kompozycji do zastosowania w leczeniu zgnilca złośliwego pszczół” opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Sławomira Bakier z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej otrzymał 22.11.2022 r. patent NR P.433993 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kompleksowy projekt Xylopolis

Xylopolis – to długofalowy projekt obejmujący działania na rzecz promocji woj. podlaskiego i jego potencjału (rozwój w symbiozie z naturą), realizowany w partnerstwie podmiotów publicznych i prywatnych. To konsorcyjne przedsięwzięcie nie tylko zaowocowało realizacją wielu inicjatyw w l. 2021-22, ale stało się podwaliną dalszej współpracy i podstawą do tworzenia instytucjonalnych rozwiązań na rzecz promowania idei Xylopolis (’miasto zasilane naturą”) i regionu.

Xylopolis to nowatorska koncepcja łącząca potencjał 6 partnerów (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Grupy Unibep Unitalent, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – PIB). Docelowym efektem współpracy ma być stworzenie w Podlaskiem Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis – jedynej takiej placówki muzealno-badawczej w Polsce. Dotychczasowe działania służyły promocji idei Xylopolis, województwa podlaskiego oraz przyszłego Centrum Xylopolis.

W 2021 r. partnerzy współpracowali przy prezentacji regionu podczas EXPO w Dubaju oraz stworzeniu wystawy Xylopolis, która była sercem prezentacji. Xylopolis było pierwszą ekspozycją w strefie wystaw czasowych i regionalnych, a Podlaskie prezentowało się w Pawilonie Polski jako pierwszy polski region. Wyjątkowym elementem prezentacji było wielkoformatowe dzieło L. Tarasewicza.

Prezentacja regionu podczas EXPO była możliwa m.in. dzięki skutecznej aplikacji o środki na promocję Xylopolis w NFOŚiGW (projekt 'Prezentacja resortu klimatu i środowiska oraz Województwa Podlaskiego pt. Xylopolis podczas Wystawy Światowej EXPO w Dubaju w ZEA”). Dzięki temu prócz wystawy w Dubaju powstała promująca Xylopolis strona (https://www.xylopolis.pl/), profil w mediach społecznościowych, materiały filmowe i graficzne.

Projektowi towarzyszy edukacja nt. postaw proekologicznych. W 2021 odbyły się m.in. 4 warsztaty dla uczniów na UwB oraz PB (tematy: Domki dla owadów zapylających sposobem na bioróżnorodność, Recykling – czyli zużywajmy mniej i mądrzej, Miasto bez smogu, Apteka z lasu). Idea była też promowana w 2022 podczas Festiwalu the New European Bauhaus (UMWP i UwB zaprosiły ok. setki uczniów na warsztaty 'Zielone Miasto dzikich zapylaczy”) oraz podczas East Design Days 2021 na PB.

Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę podlaskamarka.pl, wybrać swojego kandydata, odebrać SMS z kodem i potwierdzić decyzję o wyborze posługując się pobranym kodem. Zwycięzców poznamy 20 kwietnia podczas gali finałowej w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wtedy również zostanie ogłoszony Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego i Ambasador Podlaskiej Gospodarki.

Podlaska Marka to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych plebiscytów odbywających się na terenie regionu, organizowany nieprzerwanie od prawie 20 lat przez Marszałka Województwa Podlaskiego i niezmiennie cieszący się dużym zainteresowaniem regionalnych producentów i konsumentów.

W ciągu ostatniej dekady w konkursie rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. Wśród laureatów znajdują się zarówno produkty dużych podlaskich przedsiębiorstw, takich jak np.: Mlekovita, Polmos, Pronar, ale również drobnych producentów, kultywujących tradycje dziedzictwa kulturowego regionu.

Otrzymanie tytułu Podlaskiej Marki Roku nie wynika z wysokości sprzedaży, czy z liczby zatrudnionych pracowników, ale z wysokiej jakości i unikatowych walorów wytwarzanych produktów. Podlaska Marka przyznawana jest więc najciekawszym inicjatywom, najpiękniejszym miejscom oraz najlepszym produktom, których wspólnym mianownikiem jest obszar ich realizacji – województwo podlaskie.

Laureatów wskazują – niezależnie od siebie – kapituła konkursu, składająca się m.in. z reprezentantów Rady Przedsiębiorczości, przedstawicieli świata sztuki, kultury, mediów, gospodarki, organizacji pozarządowych (wyłaniająca 10 nagrodzonych) oraz konsumenci, wybierający jednego zwycięzcę w głosowaniu internetowym.

Udział w konkursie to same korzyści – szerokie zainteresowanie konsumentów i mediów, nagrody finansowe, możliwość wykorzystywania logo konkursu oraz spotów promujących zwycięzców w akcjach reklamowych, ale przede wszystkim wzmocnienie prestiżu, dzięki możliwości dołączenia do zupełnie wyjątkowego grona – najlepszych podlaskich produktów. (mt)