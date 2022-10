Październik 25, 2022

Politechnika Białostocka uruchamia Podlaski Uniwersytet Dziecięcy w roku akademickim 2022/2023, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka uruchamia Podlaski Uniwersytet Dziecięcy w roku akademickim 2022/2023, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Ponad 190 uczniów klas czwartych, piątych i szóstych skorzysta z zajęć w Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym. W tym roku w inicjatywie Politechniki Białostockiej wezmą udział cztery miasta – Białystok, Augustów, Grajewo i Siemiatycze.

To czternasta już edycja Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

– Politechnika Białostocka oferuje formy kształcenia dla osób od lat 3 do 103. Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to seria warsztatów, wykładów, zajęć interaktywnych przygotowanych przez pracowników Politechniki Białostockiej z myślą o młodych adeptach nauki, którzy chcą rozwijać przede wszystkim swoje pasje i zainteresowania techniczne. W ten sposób mogą poznać naszą uczelnię od środka i połknąć bakcyla wiedzy – mówiła rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk.

Nabór uczniów do Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego rozpocznie się 3 listopada. Same zajęcia – 26 listopada. W Białymstoku rekrutacja odbywać się będzie w formie elektronicznej, w pozostałych miastach zapisy będą prowadzone przez samorządy. Przedsięwzięcie Politechniki Białostockiej wsparł kwotą 45 tys. złotych marszałek województwa.

– Nie wyobrażam sobie, żeby samorząd województwa podlaskiego nie uczestniczył w tak wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest Podlaski Uniwersytet Dziecięcy. To jest inwestycja w naszą młodzież, to jest inwestycja w przyszłość regionu. Dlatego bardzo się cieszę, że od jakiegoś czasu już jesteśmy partnerem w tym przedsięwzięciu. Wcześniej to nie miało miejsca, ale szybko naprawiliśmy ten błąd, tak żeby można było spiąć wszystkie wszystkich naszych partnerów tą klamrą zaangażowania Samorządu Województwa Podlaskiego. Składam wyrazy uznania dla Politechniki Białostockiej z tego powodu, że ma wielu wspaniałych specjalistów, ma bardzo dobre podejście do wychowywania młodych ludzi i mam nadzieję, że Podlaski Uniwersytet Dziecięcy przyczyni się do tego, że tych diamentów w świecie nauki będziemy mieli jeszcze więcej – powiedział marszałek województwa, Artur Kosicki.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa edukacyjna, która od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Od samego początku udział w niej bierze miasto Białystok. Do tej pory z zajęć na uczelni skorzystało ponad 1700 uczestników, z czego blisko 900 z Białegostoku.

– Politechnika Białostocka, cieszy się bardzo dobrą renomą w województwie. To jest chyba najlepsza forma promocji, bo młodzi ludzie są bardzo ciekawi wiedzy przekazywanej przez bardzo doświadczonych wykładowców w przystępnej formie – mówił prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski.

W tym roku w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego zaplanowano 15 zajęć poświęconych różnym zagadnieniom związanym m.in. z budową mostów, mechaniką, termowizją czy programowaniem. Zajęcia dotyczyć też będą matematyki, fizyki i chemii. (mt)