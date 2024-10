Politechnika Białostocka uruchamia 16. edycję Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego

– 245 młodych osób będzie mogło uczestniczyć w zajęciach przygotowanych według autorskiego programu. Co roku każdy program jest inny i jak zawsze sięgamy po zasoby naszej uczelni. A wszystko to po to, żeby przybliżać naszą uczelnię i jej potencjał ogólnie społeczności naszego miasta – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk rektor Politechniki Białostockiej.