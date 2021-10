Politechnika Białostocka uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki

Październik 7, 2021

fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka oficjalnie rozpoczęła w czwartek (07.10) rok akademicki 2021/2022. Inauguracja odbyła się na Wydziale Elektrycznym.

W uroczystości, oprócz władz uczelni, pracowników naukowych, studentów, wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo oraz przedsiębiorcy.

Były przemówienia okolicznościowe, immatrykulacja żaków oraz wykład inauguracyjny prof. Jacka Semaniaka, prezesa Głównego Urzędu Miar pt. „Odpowiednią dać rzeczy miarę”.

– Kontynuujemy tradycyjne kierunki, które już się ugruntowały, to znaczy budownictwo, informatyka, grafika, architektura, architektura wnętrz, logistyka, ale oprawiamy je ciekawymi możliwościami, jeśli chodzi o zajęcia praktyczne. Myślę, że warto tutaj wspomnieć o nowo powstałym laboratorium na Wydziale Mechanicznym Smart Education 4.0, które powstało przy istotnym udziale przedsiębiorców, czyli pracodawców. Rozpoczęliśmy zajęcia stacjonarne na terenie uczelni i mamy zamiar to kontynuować. Myślę, że przygotowaliśmy się przez ostatni rok do bezpiecznego prowadzenia zajęć – mówiła rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Politechnika Białostocka kształci blisko 7 tys. studentów, natomiast po raz pierwszy w mury uczelni weszło ponad 2,3 tys. żaków. (ea)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej: