Politechnika Białostocka „Uczelnią w Chmurze Microsoft”

Czerwiec 13, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka otrzymała tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft”. To pierwsza uczelnia w Polsce północno-wschodniej wyróżniona przez firmę za modelowe wykorzystanie narzędzi i technologii Microsoft w swojej codziennej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej.

– „Uczenia w Chmurze Microfsoft” to uczelnia, która się rozwija, która dba o cyfryzację i studentów, którzy mają możliwość dotknięcia najnowszych technologii – powiedziała Barbara Michalska, dyrektor Rynku Edukacyjnego Microsoft Polska.

List gratulacyjny oraz symboliczną nagrodę przyznaną uczelni przez firmę Microsoft odebrała rektor Politechniki Białostockiej.

– Korzystanie z Chmury Microsoft daje sporo możliwości naszym nauczycielom i naszym studentom – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Coraz bardziej wykorzystujemy wszystkim funkcjonalności, które oferują te produkty. W związku z pandemią musieliśmy prawie z dnia na dzień przestawić się na kształcenie zdalne i to był pierwszy krok do tego, żeby rozwijać wykorzystanie nowych technologii właściwie we wszystkich dziedzinach funkcjonowania uczelni. Dzięki nim teraz organizacja kształcenia i pracy całej uczelni jest bardzo elastyczna.

Tytuł „Uczelnia w Chmurze Microsoft” jest przyznawany szkołom wyższym, w sposób modelowy wykorzystującym narzędzia i technologię Microsoft w swojej codziennej działalności naukowej, administracyjnej i badawczej. Politechnika Białostocka wykorzystuje swój potencjał technologiczny i synergię ludzi m.in. do tworzenia możliwie najefektywniejszych procesów edukacyjnych, które bezpośrednio wpływają na rozwój karier absolwentów, ale też udostępniając narzędzia Microsoftu ułatwia rozwój potencjału naukowego kadry naukowej, wypełniając przy tym misję dydaktyczną Uczelni.

– Politechnika Białostocka rozumie i ciągle inwestuje w bezpieczną, nowoczesną i efektywną infrastrukturę informatyczną, wspierającą pracę naszej społeczności akademickiej we wszystkich jej wymiarach, czyli w procesie nauczania, zarządzania uczelnią i prowadzenia badań naukowych – powiedział Marcin Rodzianko, kierownik Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Białostockiej.

(jd)