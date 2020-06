Politechnika Białostocka. Uczelnią pokieruje pierwsza w historii kobieta-rektor

Czerwiec 16, 2020

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB będzie kierowała Politechniką Białostocką w kadencji 2020-2024. To pierwsza kobieta-rektor w 70-letniej historii uczelni i trzecia w historii Polski kobieta kierująca politechniką.

Nowego rektora Politechniki Białostockiej wybrało na wtorkowym (16.06) posiedzeniu Uczelniane Kolegium Elektorów. Głos oddało 100 osób reprezentujących wszystkie grupy pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej. Za kandydaturą prof. PB Marty Kosior-Kazberuk zagłosowało 65 osób.

– Politechnika Białostocka ma ogromny potencjał oparty na tradycji, na wzajemnym szacunku. Jesteśmy środowiskiem akademickim, do tego dochodzi jeszcze nasz szeroki kapitał relacyjny. Uważam, że to są genialne podstawy do tego, żebyśmy wspólnie tworzyli politechnikę przyszłości – powiedziała rektor-elekt Politechniki Białostockiej po ogłoszeniu wyników.

Stanowisko rektora prof. PB Marta Kosior-Kazberuk obejmie 1 września. Jako wyzwanie na pierwsze miesiące kadencji wskazuje przygotowanie uczelni do ewaluacji. To, że jej termin został odsunięty tylko daje nam szansę na lepsze przygotowanie się do niej – powiedziała. Rektor-elekt chce też osiągnięcia europejskich standardów kształcenia, szerszego umiędzynarodowienia Politechniki Białostockiej oraz zacieśniania więzów z otoczeniem gospodarczym, społecznym, kulturalnym i akademickim.

Prof. PB Marta Kosior-Kazberuk zastąpi na stanowisku rektora prof. Lecha Dzienisa, który kieruje Politechniką Białostocką od 2012 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie mógł ubiegać się o kolejną kadencję. Wygrała kobieta lepiej przygotowana do tej funkcji, obdarzona większym zaufaniem społecznym, co jest bardzo ważne. To będzie kolejna dobra kadencja, która będzie kontynuować naszą dobrą passę – podsumował prof. Lech Dzienis.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB jest absolwentką Politechniki Białostockiej (kierunek: budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane. W 2014 roku została doktorem habilitowanym nauk technicznych. We władzach Politechniki Białostockiej, jako prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej zasiada od 2016 roku. Od 1 października 2019 r. pełni obowiązki prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Jest członkiem Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), Komisji Akredytacyjnej Uczeni Technicznych (KAUT) oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

To trzecia w historii kraju kobieta, która pokieruje politechniką. Do tej pory, funkcję rektora pełniła jedynie prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron, zarządzająca Politechniką Częstochowską w latach 2008-2012 i 2012-2016. Tegoroczne wybory na Politechnice Koszalińskiej na kadencję 2020-2024 wygrała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK. (źródło: PB/mc)

