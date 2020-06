Politechnika Białostocka. Trwa nabór chętnych do Liceum Ogólnokształcącego uczelni

Czerwiec 16, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

52 osoby przyjmie od września Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej. Szkoła będzie już wtedy funkcjonować pod nową nazwą – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej.

Trwa nabór chętnych do szkoły. Zainteresowani na zgłoszenie się mają czas do 10 lipca do 15.00. Rekrutacja odbywa się poza miejskim systemem naboru. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest wypełnienie kwestionariusza kandydata oraz dostarczenie go osobiście do sekretariatu LO PB lub przesłanie zdalnie.

Lista kandydatów przyjętych do zostanie ogłoszona 7 sierpnia. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc o przyjęciu kandydata zadecydują wyniki rekrutacji i rozmowa kwalifikacyjna z dyrektorem szkoły.

Nowością tegorocznej edukacji są spotkania uczniów z psychologiem szkoły. Zostaną one przeprowadzone w ostatnim tygodniu sierpnia.

Liceum Ogólnokształcące cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. W ubiegłym roku o jedno miejsce ubiegało się czworo uczniów, co sprawiło, że na liście przyjętych znaleźli się uczniowie z bardzo dobrymi wynikami na świadectwie.

Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej zajmuje 4. miejsce w Białymstoku, 7. na Podlasiu i 222. w kraju w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

LO PB stawia na nauczanie w rozszerzonym zakresie matematyki, fizyki, chemii i informatyki oraz języków obcych. Szkoła oferuje szeroki zestaw zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą wybierać spośród kilkunastu propozycji, są to m.in.: matematyka stosowana, programowanie informatyczne, grafika komputerowa, język techniczny, brydż sportowy, szachy czy język chiński. (mt/mc)