8 listopada, 2025

Politechnika Białostocka świętuje Niepodległość na sportowo – 34. Rajd Niepodległości! Posłuchaj rozmowy z Piotrem Bagniukiem

Piotr Bagniuk Piotr Bagniuk fot. Paweł Cybulski
Kampus Politechniki Białostockiej zamieni się w tor wyścigowy podczas 34. Rajdu Niepodległości, organizowanego przez Automobilklub Podlaski. Jak co roku sportowe emocje połączą się z patriotycznym świętowaniem. Rajd Niepodległości to jedna z najbardziej widowiskowych imprez w kalendarzu sportów motorowych w Białymstoku. Tegoroczna edycja ma szczególne znaczenie – stanowi szóstą rundę STAG Samochodowych Mistrzostw Białegostoku 2025 oraz ósmą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Białostockiego.
🎧 Posłuchaj rozmowy z Piotrem Bagniukiem tutaj:
Motoryzacyjne emocje i widowiskowe próby na kampusie

Na terenie Politechniki Białostockiej kierowców czekać będą nie lada wyzwania – szykany, beczki, zmiany nawierzchni i efektowne zakręty, które sprawdzą ich precyzję i refleks. Publiczność może liczyć na prawdziwe motoryzacyjne show!

📍 Biuro imprezy znajdować się będzie w holu i przed budynkiem Biblioteki Politechniki Białostockiej (ul. Zwierzyniecka 16).
🚗 Odcinki specjalne rozegrane zostaną wzdłuż ul. Świerkowej – ta część miasta zostanie czasowo wyłączona z ruchu w godzinach 10:30–18:00.

Harmonogram 34. Rajdu Niepodległości – 11 listopada 2025

  • 9:30 – Odcinek testowy Tor Białystok

  • 10:30 – PS 1 Tor Białystok 1

  • 11:20 – PS 2 Tor Białystok 2

  • 13:00 – PS 3 Politechnika 1

  • 13:50 – PS 4 Politechnika 2

  • 15:00 – PS 5 Politechnika Rev 1

  • 15:50 – PS 6 Politechnika Rev 2

To właśnie popołudniowe próby na kampusie Politechniki Białostockiej zapowiadają się najbardziej emocjonująco. Organizatorzy przewidują tłumy kibiców, głośne dopingi i widowiskowe przejazdy zawodników.

Posłuchaj wywiadu z Piotrem Bagniukiem – organizatorem Rajdu!

 akie atrakcje czekają na widzów, a co najbardziej zaskoczy zawodników? O tym wszystkim opowiada Piotr Bagniuk, organizator Rajdu Niepodległości z Automobilklubu Podlaskiego.

🎧 Posłuchaj rozmowy z Piotrem Bagniukiem tutaj:

Regulamin rajdu i więcej informacji TUTAJ
