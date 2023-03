Miłośnicy matematyki spotkali się na Politechnice Białostockiej

14 marca, 2023

Międzynarodowy Dzień liczby Pi oraz Międzynarodowy Dzień Matematyki na Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość Międzynarodowy Dzień liczby Pi oraz Międzynarodowy Dzień Matematyki na Politechnice Białostockiej, fot. Hanna Kość

14 marca to podwójne święto dla matematyków: Międzynarodowy Dzień Liczby Pi oraz Międzynarodowy Dzień Matematyki. Z tej okazji na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej były wykłady, warsztaty, matematyczny Pi-knik oraz konkurs wiedzy.

Liczba pi jest podstawą wielu obliczeń matematycznych.

– Pi jakby istnieje od zawsze. W pewnym sensie odpowiada na pytanie czy matematyka odkrywamy, czy tworzymy – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Nazwa liczby pi pochodzi od pierwszej litery greckiego słowa „perimetron” lub „peryferia”, co oznacza obwód, obrzeże.

– Jak to w czasie świąt chcemy się cieszyć oraz pokazać jak piękna i interesująca jest matematyka – mówi dr Ewa Girejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Wiemy, że takie święto przynosi czasami dużo więcej korzyści niż podawanie suchej matematyki. Na tym to polega, aby wykładami, grami i warsztatami rzucić zanętę. Pokazać coś co nie było dotąd znane, a teraz zainteresuje i sprawi, że człowiek zgłębi temat.

Światowy Dzień Liczby Pi jest obchodzony od 1988 roku. Datę czternastego marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby Pi. Natomiast Międzynarodowy Dzień Matematyki ustanowiono w 2019 roku. Politechnika Białostocka świętuje już po raz czternasty. (hk)

Relację z Międzynarodowego Dnia liczby Pi oraz Międzynarodowego Dnia Matematyki na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej przygotowała Hanna Kość: