4 marca, 2024

Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Prelekcje, prezentacje i panele dyskusyjne – Politechnika Białostocka świętowała Światowy Dzień Inżyniera dla Zrównoważonego Rozwoju.

To inicjatywa Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich, która ma podkreślać rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

– To jest zachęta dla uczniów szkół ponadpodstawowych, ale też dla naszych obecnych studentów, żeby jeszcze bardziej docenili zawód inżyniera, żeby zobaczyli, że czeka ich naprawdę świetna przyszłość – mówi prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej. – Inżynierowie potrzebni są w regionie, potrzebni są w Polsce, ale potrzebni są też na całym świecie. Rynek pracy stoi przed nimi otworem, ale żeby osiągnąć naprawdę wielki sukces trzeba się stale uczyć, trzeba podchodzić do pracy inżynierskiej z pasją.

Marcin Czubaszek, absolwent studiów inżynierskich na kierunku logistyka na Wydziale Inżynierii i Zarządzania PB podkreśla, że perspektywy dla inżynierów w naszym regionie są bardzo szerokie.

– Inżynier to jest osoba, która wykorzystuje wiedzę techniczną w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Pojęcie inżyniera jest bardzo szerokie. Mamy przecież inżynierów logistyki, ale mamy też inżynierów leśnictwa. Są to dwa bardzo odrębne działy, ale właśnie to, że jest to wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, łączy obydwa podejścia. Jest bardzo dużo obszarów, w których inżynierowie są potrzebni i w których inżynierowie znajdą swoje miejsce – mówi Marcin Czubaszek.

W wydarzeniu uczestniczyli studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których była to okazja do zapoznania się z osiągnięciami uczelni. A już 13 marca tegoroczni maturzyści będą mogli zobaczyć Politechnikę Białostocką od środka, podczas Dnia Otwartego. (jł)