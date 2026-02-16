Home Wiadomości Politechnika Białostocka świętowała Chiński Nowy Rok. Studenci witali Rok Konia

Wiadomości

16 lutego, 2026

Politechnika Białostocka świętowała Chiński Nowy Rok. Studenci witali Rok Konia

święto wiosny fot. Paweł Cybulski (4) święto wiosny fot. Paweł Cybulski
W Politechnice Białostockiej odbyło się spotkanie z okazji Święta Wiosny, znanego jako Chiński Nowy Rok. Uczestnicy wspólnie powitali Rok Konia, celebrując początek nowego roku według kalendarza księżycowego. Wydarzenie zgromadziło studentów, wykładowców oraz miłośników kultury Chin.

swieto-wiosny-fot.-Pawel-Cybulski-2

Zdjęcie 1 z 4

Święto Wiosny w akademickiej atmosferze

Spotkanie odbyło się w sali numer 5 Domu Studenta Alfa przy ulicy Zwierzynieckiej 14 w Białymstoku. Wydarzenie prowadzone było w języku angielskim, co  umożliwiło udział studentom z różnych krajów.

Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwolił uczestnikom lepiej poznać chińskie tradycje noworoczne.

Prezentacje, warsztaty i wspólne świętowanie

W programie wydarzenia znalazły się:

  • prezentacje dotyczące tradycji związanych ze Świętem Wiosny,

  • relacja z ubiegłorocznego obozu letniego w Pekinie,

  • chińsko-polskie kalambury integracyjne,

  • ceremonia parzenia herbaty,

  • warsztaty kaligrafii,

  • wspólne oglądanie noworocznej gali.

Uczestnicy mogli nie tylko wysłuchać prelekcji, ale również aktywnie wziąć udział w warsztatach i spróbować swoich sił w kaligrafii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także ceremonia herbaciana, która przybliżyła symbolikę i znaczenie tego rytuału w kulturze Chin.

Rok Konia – symbol energii i determinacji

Rok Konia w chińskim kalendarzu symbolizuje siłę, dynamikę i wytrwałość. Podczas spotkania podkreślano, że to czas sprzyjający podejmowaniu nowych wyzwań i realizacji ambitnych planów. Wspólne powitanie nowego roku miało wymiar nie tylko kulturowy, ale również integracyjny i motywacyjny.

Integracja i dialog międzykulturowy

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i budowania relacji między studentami z Polski i zagranicy. Spotkanie pokazało, że inicjatywy kulturalne na uczelni sprzyjają otwartości i wzajemnemu zrozumieniu.

 

Najnowsze wiadomości
święto wiosny fot. Paweł Cybulski (4)
Politechnika Białostocka świ ... więcej
Tomasz M. Kukawski. Dwie wysta ... więcej
2026-02-12-Targi-edukacyjne-w-Łosicach-
Politechnika Białostocka prom ... więcej
metroliga plakat
Konkurs o indeks Politechniki ... więcej
2024-10_niesamowita-maszyna_VII-edycja_ogolna_www kopia
Tylko do końca tygodnia zgło ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.