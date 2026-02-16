Politechnika Białostocka świętowała Chiński Nowy Rok. Studenci witali Rok Konia

16 lutego, 2026

święto wiosny fot. Paweł Cybulski święto wiosny fot. Paweł Cybulski

W Politechnice Białostockiej odbyło się spotkanie z okazji Święta Wiosny, znanego jako Chiński Nowy Rok . Uczestnicy wspólnie powitali Rok Konia, celebrując początek nowego roku według kalendarza księżycowego. Wydarzenie zgromadziło studentów, wykładowców oraz miłośników kultury Chin.

Święto Wiosny w akademickiej atmosferze

Spotkanie odbyło się w sali numer 5 Domu Studenta Alfa przy ulicy Zwierzynieckiej 14 w Białymstoku. Wydarzenie prowadzone było w języku angielskim, co umożliwiło udział studentom z różnych krajów.

Organizatorzy przygotowali bogaty program, który pozwolił uczestnikom lepiej poznać chińskie tradycje noworoczne.

Prezentacje, warsztaty i wspólne świętowanie

W programie wydarzenia znalazły się:

prezentacje dotyczące tradycji związanych ze Świętem Wiosny,

relacja z ubiegłorocznego obozu letniego w Pekinie,

chińsko-polskie kalambury integracyjne,

ceremonia parzenia herbaty,

warsztaty kaligrafii,

wspólne oglądanie noworocznej gali.

Uczestnicy mogli nie tylko wysłuchać prelekcji, ale również aktywnie wziąć udział w warsztatach i spróbować swoich sił w kaligrafii. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także ceremonia herbaciana, która przybliżyła symbolikę i znaczenie tego rytuału w kulturze Chin.

Rok Konia – symbol energii i determinacji

Rok Konia w chińskim kalendarzu symbolizuje siłę, dynamikę i wytrwałość. Podczas spotkania podkreślano, że to czas sprzyjający podejmowaniu nowych wyzwań i realizacji ambitnych planów. Wspólne powitanie nowego roku miało wymiar nie tylko kulturowy, ale również integracyjny i motywacyjny.

Integracja i dialog międzykulturowy

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i budowania relacji między studentami z Polski i zagranicy. Spotkanie pokazało, że inicjatywy kulturalne na uczelni sprzyjają otwartości i wzajemnemu zrozumieniu.