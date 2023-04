Politechnika Białostocka. Sukces robotyków z Wydziału Mechanicznego na zawodach w Bangkoku

17 kwietnia, 2023

Zespół Koła Naukowego Robotyków, sekcja Białystok Dynamics, źródło: Politechnika Białostocka Zespół Koła Naukowego Robotyków, sekcja Białystok Dynamics, źródło: Politechnika Białostocka

Studenci z Koła Naukowego Robotyków, sekcji Białystok Dynamics, wzięli udział w zawodach robotycznych MRC Maker Robotnic Challenge International w Bangkoku. Konstrukcje Dzik oraz Dzik 2, zdobyły nagrody specjalne za wysoki poziom techniczny oraz zastosowane innowacje. Natomiast roboty Striz i Rx77 uzyskały 4 miejsce ex aequo w kategorii linefollower.

– To była wielka przygoda i niezapomniane doświadczenie. Bangkok zaskoczył nas czystością i serdecznym przyjęciem. Zarówno organizatorzy, jak i osoby, które spotkaliśmy zwiedzając miasto, były bardzo uprzejme i chętne do udzielenia pomocy – opowiada dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB i opiekun Koła Naukowego Robotyków z Wydziału Mechanicznego PB.

– Udział w międzynarodowych zawodach, do tego w tak egzotycznym miejscu, bardzo zintegrował drużynę. Podbudowało nas także to, że tworzone przez nas konstrukcje prezentują wysoki, światowy poziom techniczny i zostały docenione nagrodami specjalnymi. Zawody w Bangkoku należą do jednych z większych, w jakich mieliśmy okazję uczestniczyć. Przy liczbie ponad tysiąca uczestników łatwo o potknięcia. Jednak trzeba powiedzieć, że ten turniej był wspaniale zorganizowany – dodaje dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, prof. PB.

Zawody All Thailand FSI & World Robot Sumo Tournament 2023 to obecnie największe zawody robotyczne rozgrywane w Azji. Jury ocenia tu konstrukcje oraz stopień zaawansowania zastosowanych w nich rozwiązań technicznych. Udział w zawodach w Tajlandii umożliwił studentom porównanie innych konstrukcji studenckich, a także nawiązanie kontaktów z zespołami z całego świata.

Wsparcie finansowe na budowę i udoskonalanie swoich konstrukcji oraz na udział w zawodach drużyna z Koła Naukowego Robotyków otrzymała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Najlepsi z najlepszych! 4.0 oraz Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. (mt)