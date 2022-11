Politechnika Białostocka. Student WIZ w Kadrze Narodowej Mistrzostw Świata w Triathlonie w Abu Dhabi 2022

Listopad 17, 2022

Michał Śnietka, student Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, znalazł się w Kadrze Narodowej Mistrzostw Świata w Triathlonie w Abu Dhabi. Na zawody leci już za tydzień.

Michał na co dzień studiuje logistykę. Jest też prezesem Studenckiego Koła Naukowego „LogiSQUAD”. Od lat doskonale łączy pasję do zdobywania i poszerzania wiedzy z aktywnością sportową. Co ciekawe – zanim rozpoczął zmagania z własnym ciałem, brał udział w zawodach motocrossowych.

– Swoją przygodę ze sportem zacząłem w 2012 roku, wtedy dostałem swój pierwszy motocykl i zacząłem swoją karierę w motocrossie – wspomina Michał Śnietka. – W tym sporcie udało mi się zdobyć kilka pucharów za Mistrzostwa Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Mistrzostwa Strefy Polski Północnej w Motocrossie, a także parę lokalnych zawodów. W międzyczasie, aby udoskonalić swoją kondycję, zacząłem biegać i jeździć na rowerze.

– Ze względu na to, że nie boję się wyzwań, zdecydowałem się na mój pierwszy półmaraton, który akurat odbywał się w Ostrołęce (28.05.2017) zdobywając wtedy statuetkę za najmłodszego zawodnika, który skończył półmaraton – opowiada Śnietka. – Od tamtego momentu zacząłem startować w półmaratonach co roku.

Kiedy Michał Śnietka rozpoczął studia w Politechnice Białostockiej, kontynuował treningi, ale też chciał poszerzyć swoje horyzonty. Od września 2021 roku do lutego 2022 roku, w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ studiował na Uniwersytecie w Walencji. Nie zaniedbał tam swoich sportowych pasji.

– Miałem super warunki do trenowania wszystkich trzech dyscyplin sportowych triathlonu – opowiada Śnietka. – Trenowałem trzy razy w tygodniu pływanie, dwa razy w tygodniu bieganie i raz miałem jeden długi trening na rowerze. Student nie powstrzymał się przed startem w zawodach.

– Moim największym osiągnięciem z tego czasu jest półmaraton w Walencji ukończony z czasem 1h i 38 minut – zdradza Śnietka. Jednocześnie, jako członek Akademickiego Związku Sportowego, reprezentuje też Politechnikę Białostocką w lekkiej atletyce, ergometrze wioślarskim, czy kolarstwie górskim.

– Na triathlon zdecydowałem się po obejrzeniu filmu „Najlepszy”, który opisuje historię Jerzego Górskiego – wyznaje Śnietka. – Pierwszy raz w triathlonie wystartowałem 3 lipca 2022 r. w Skierniewicach zajmując 3 miejsce (kat. M18, dystans 1/4IM), następnie w Elblągu 1 miejsce (kat. M18, dystans 1/4IM) i w Gołdapi również zajmując 1 miejsce (kat. M18, dystans 1/4IM) w zawodach z cyklu Garmin Iron Triathlon. 21 sierpnia 2022 r. wystartowałem w Mistrzostwach Polski w Triathlonie w Białymstoku osiągając czas 2:20:10 i zajmując 3 miejsce (M18, dystans olimpijski), dzięki temu, zostałem powołany przez Polski Związek Triathlonu do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata w Triathlonie 24-26.11.2022 w Abu Dhabi.

Kiedy dostał powołanie do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata w Triathlonie w Abu Dhabi rozpoczął intensywne treningi połączone z opracowaniem właściwej diety.

Michał do zawodów mocno się przygotowuje. Dużo czasu spędza teraz w hali Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej. Tu może trenować biegi. Ma też do dyspozycji siłownię i rowery treningowe. Dodatkowo chodzi na basen.

