Politechnika Białostocka. Studenci Wydziału Architektury pomogą urządzić mieszkanie

Grudzień 15, 2022

Wydział Architektury PB, fot. Małgorzata Turecka Wydział Architektury PB, fot. Małgorzata Turecka

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zapraszają na kolejną odsłonę akcji „ArchiHelp”. W jej ramach w najbliższą sobotę (17.12) będzie można skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących aranżacji wnętrz.

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Architektury Politechniki białostockiej przy ulicy Oskara Sosnowskiego 11 w godz. 9:00-17:45 (z przerwą między 14-16).

Żeby skonsultować ze studentami pomysły na aranżację swojego mieszkania, albo podyskutować nad projektem zaproponowanym przez dewelopera, wystarczy wejść na stronę archihelp.info, sprawdzić wolny termin i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

– Myślę, że akcja ArchiHelp to przykład przedsięwzięcia, w którym zyskują wszystkie strony. Młodzi architekci zdobywają pierwsze doświadczenia w kontakcie z klientem. Osoby, które skorzystają z porad, upewnią się co do funkcjonalności różnych rozwiązań wnętrzarskich. A przy okazji promujemy korzystanie z usług architektów przy projektowaniu, czy modernizacjach mieszkań – mówi Joanna Czajkowska z Samorządu Studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, koordynatorka akcji ArchiHelp.

Darmowe konsultacje ze studentami potrwają 45 minut. Dlatego warto się do nich wcześniej przygotować. Na początek wybieramy pomieszczenie, które chcemy omówić podczas rozmowy. Mile widziane są projekty tego pomieszczenia, a przede wszystkim informacje o jego wymiarach. Dobrze jest także zastanowić się nad stylem, kolorystyką, funkcjonalnością, które chcielibyśmy osiągnąć w danym wnętrzu. Taka informacja przekazana młodym architektom już na początku konsultacji sprawi, że rozmowa będzie efektywniejsza. (mt)