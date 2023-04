Politechnika Białostocka. Studenci szukają na uczelni „bliźniaków genetycznych”

20 kwietnia, 2023

Akcja „Helper’s Generation” na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka Akcja „Helper’s Generation” na Politechnice Białostockiej, fot. Małgorzata Turecka

Na Politechnice Białostockiej trwa studencka akcja rejestrowania potencjalnych dawców szpiku pod hasłem: „Helper’s Generation”. Studenci wyposażeni w pakiety do rejestracji szukają wśród swoich kolegów i koleżanek „bliźniaków genetycznych”.

Sama rejestracja zajmuje kilka chwil i polega na przeprowadzeniu wywiadu medycznego, pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

– Zbieramy chętnych na bycie dawcami szpiku, aby po prostu pomóc ludziom. Mamy broszury informacyjne i regulamin, w którym jest zawarte, kto nie może brać udziału w takiej akcji – mówi Michał Czajka, student Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, wolontariusz akcji. – Wypełniamy kwestionariusz ze swoimi podstawowymi danymi, potem dajemy chętnemu trzy patyczki, którymi musi przez 30 sekund ruchami okrężnymi pocierać wewnętrzną stronę policzka.

Aby dołączyć do bazy DKMS trzeba być osobą zdrową, w wieku 18-55 lat.

W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund ktoś otrzymuje diagnozę – nowotwór krwi. Dla wielu jedyną szansą na powrót do zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od 'bliźniaka genetycznego”, czyli niespokrewnionego dawcy szpiku. 1 na 5 polskich pacjentów wciąż nie znajduje zgodnego dawcy szpiku.

Akcja „Helper’s Generation” na Politechnice Białostockiej potrwa do 26 kwietnia. W piątek (21.04) akcja odbędzie się na Wydziale Architektury i Wydziale Inżynierii Zarządzania, w sobotę (22.04) na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, w poniedziałek (24.04) na Wydziale Elektrycznym, a we wtorek (25.04) na Wydziale Mechanicznym. W ostatni dzień akcji, tj. środę (26.04) akcja ponownie zagości na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. (mt)