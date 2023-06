Politechnika Białostocka. Studenci architektury stworzyli projekty domów mobilnych dla firmy Letniskowo

19 czerwca, 2023

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt domu dla firmy Letniskowo, fot. Małgorzata Turecka Ogłoszenie wyników konkursu na projekt domu dla firmy Letniskowo, fot. Małgorzata Turecka

Wojciech Grzelewski, student IV semestru architektury na Politechnice Białostockiej wygrał konkurs na projekt domu mobilnego dla firmy Letniskowo. Za najlepszą pracę otrzymał 3 tys. złotych nagrody oraz możliwość odbycia stażu w firmie. Co ważne jednak, jego projekt ma szansę realizacji.

Drugie miejsce w konkursie przypadło Kamili Abramowicz, a trzecie – Aleksandrze Szymaniuk. Obie także otrzymały nagrody finansowe w wysokości odpowiednio 1,5 tys. złotych i 500 złotych, ufundowane przez firmę Letniskowo.

– Poproszono nas o współpracę z firmą Letniskowo i zorganizowanie małego, zamkniętego konkursu. Nie pierwszy raz organizujemy takie konkursy. Bardzo często próbujemy znaleźć coś, co studentom trochę uatrakcyjni zajęcia, a zarazem zbliży ich do praktyki, bo to są konkretne wyroby, wyprodukowane na konkretny rynek i firmy najlepiej wiedzą czego oczekują, więc ucieszyliśmy się z tej propozycji. Do konkursu stanęło 10 prac – mówi dr inż. arch. Adam Turecki z Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Zgłoszone do konkursu prace studentów oceniał zespół architektów firmy Letniskowo.

– Przy ocenie pod uwagę brano wiele kryteriów. To przede wszystkim funkcjonalność użytkowa projektu, samego rozkładu pomieszczeń, funkcje energetyczne, układ pomieszczeń, funkcje użytkowe, ekologiczność zastosowanych produktów oraz efektywność energetyczna samego budynku przy dalszym jego użytkowaniu. Zwycięska praca miała po części wszystkie te aspekty. W jakiejś części projekt na pewno zostanie zrealizowany – mówi Daniel Borysewicz, Product Manager w firmie Letniskowo oraz członek jury. – Nagrody to jedno, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawą opcją dla zwycięzcy jest staż w naszej firmie, gdzie będzie mógł zapoznać się z kryteriami czy też sposobem naszego działania i projektowania takich domków mobilnych, modułowych – dodaje Borysewicz.

Firma Letniskowo obchodzi w tym roku swoje 10-lecie. Produkuje domki mobilne i modułowe. Rocznie powstaje przeszło pół tysiąca takich domków. Produkcja jednego zajmuje około trzech miesięcy.

– Zaprojektowana przeze mnie praca przedstawia domek całoroczny. To projekt domu mobilnego, który może być transportowany z miejsca na miejsce. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które prowadzą elastyczny tryb życia i często zmieniają miejsce swojego zamieszkania, ponieważ mogą przyzwyczaić się do swoich kochanych czterech kątów, jednakże nie muszą z nich rezygnować przy zmianie otoczenia swojego życia – mówi autor najlepszej pracy, Wojciech Grzelewski. – W mojej pracy starałem się zastosować prostą bryłę, która podwyższa walory energooszczędne budynku. Starałem się także stosować odpowiednie rozmieszczenie solarne używając dużych przeszkleń po stronie południowej. Natomiast od strony północnej, która cechuje się większymi stratami ciepła, zredukowałem otwory okienne i drzwiowe do koniecznego minimum. Zastosowałem także dach jednospadowy oraz drewnianą elewację, która nadaje domowi nowoczesny wygląd – dodaje zwycięzca.

– Pomysł na współpracę z uczelnią wziął się z tego, że rzeczywiście chcieliśmy sprawdzić czy to młodsze pokolenie, które tak naprawdę wchodzi na rynek, zaczyna być klientem, który posiada siłę nabywczą, czy tak samo odbiera koncepcję domku mobilnego jak my to realizujemy już od 10 lat. Chcieliśmy to zweryfikować z młodymi ludźmi czy oni to widzą tak samo jak nasi architekci. Jst to dla nas źródło inspiracji i w pewnym sensie potwierdzenie, czy ta bryła, design, rozmieszczenie pomieszczeń jest przez nich widziane tak samo. W tym konkursie daliśmy im wytyczne takie brzegowe, technologiczne, w jakich parametrach powinni się zmieścić. Co ważne, wszystkie te pomysły nadają się do wcielenia w życie i jak najbardziej do realizacji. To jest dla nas ważne – powiedział Marek Wasiuk, prezes zarządu firmy Letniskowo.