Politechnika Białostocka stawia na dostępność i wsparcie studentów. W uczelni działa Centrum Wsparcia

29 stycznia, 2026

Centrum Wsparcia Politechniki Białostockiej, źródło: Youtube PB Centrum Wsparcia Politechniki Białostockiej, źródło: Youtube PB

Politechnika Białostocka stawia na przyjazne i bezpieczne studiowanie. Na uczelni działa Centrum Wsparcia, które powstało przy Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Studenci mogą uzyskać tam wsparcie w nauce, rozwoju i codziennym funkcjonowaniu na kampusie.

Centrum Wsparcia tworzy uczelnię bez barier architektonicznych, cyfrowych oraz komunikacyjnych, tak by nauka była dostępna dla każdego. Oferuje bezpłatną pomoc specjalistów m.in. psychologa, terapeuty, czy prawnika, a także organizuje szkolenia, warsztaty oraz wykłady dotyczące zdrowia psychicznego czy relacji społecznych.

– W ramach Biura ds. osób z niepełnosprawnościami wspieramy członków naszej społeczności akademickiej. Osoby, które mają problemy związane właśnie z niepełnosprawnością, mogą zgłosić się, a my podpowiemy, jak można uzyskać pomoc ze strony uczelni oraz spoza uczelni z różnego rodzaju instytucji czy prowadzonych projektów – mówi Tomasz Jastrzębski, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Centrum Wsparcia Politechniki Białostockiej mieści się w Domu Studenta Beta w pokoju nr 5. Czynne jest w dni robocze od 8:00 do 15:00. (hk)