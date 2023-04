Politechnika Białostocka startuje z kampanią rekrutacyjną

3 kwietnia, 2023

„Studiuj dla siebie” – nowa kampania rekrutacyjna Politechniki Białostockiej, fot. Maciej Giegrojć – Juraha „Studiuj dla siebie” – nowa kampania rekrutacyjna Politechniki Białostockiej, fot. Maciej Giegrojć – Juraha

„Studiuj dla siebie” przekonują uśmiechnięci studenci Politechniki Białostockiej. Największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce jeszcze intensywniej otwiera się na maturzystów. Właśnie rozpoczęła się akcja informacyjna promująca 29 kierunków studiów I stopnia.

W tegorocznej kampanii promocyjnej wzięli udział studenci ze wszystkich wydziałów Politechniki Białostockiej, którzy wystąpili w sesji zdjęciowej. Jej efekty widać w opracowanym layoucie graficznym, wykorzystującym motywy światła.

– Nasi studenci to najlepsi ambasadorowie jakości kształcenia i atmosfery, jaka panuje w Politechnice Białostockiej – przekonuje Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz, kierownik Działu Promocji Uczelni. – Z uśmiechem pozowali do „malowanych światłem” zdjęć w przestrzeni swoich wydziałów. Oni rozumieją, co oznacza „Studiuj dla siebie”.

Bruno Niezbecki, student IV roku budownictwa (na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku), już na studiach I stopnia poczuł, że odnalazł swoje miejsce.

– Cieszę się, że mogę zaprosić młodsze koleżanki i kolegów do studiowania w Politechnice Białostockiej – mówi Bruno Niezbecki. Sympatyczny chłopak oprócz nauki znajduje czas na rozwijanie swoich pasji w Studenckim Kole Naukowym „Konstruktor”, bierze udział w regatach żeglarskich, a nawet prowadzi jeden z programów w Radiu Akadera. – Studiujcie dla siebie, to jest Wasz czas – namawia Niezbecki.

Teraz wizerunek Bruna, jego koleżanek i kolegów ze wszystkich wydziałów Politechniki Białostockiej pojawi się na bilbordach. Studenci wystąpili w filmach reklamowych, ich zdjęcia można znaleźć w sieci.

Równolegle uczelnia uruchomiła nowy serwis internetowy – kandydaci.pb.edu.pl. Wyjątkowo atrakcyjna szata graficzna i intuicyjna nawigacja to największe zalety serwisu skierowanego do kandydatów na studia w Politechnice Białostockiej.

– Serwis jest wyposażony w praktyczne funkcje, takie jak wyszukiwarka kierunków studiów, czy kalkulator pozwalający samodzielnie obliczyć liczbę punktów – podkreśla Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz.

Łatwa nawigacja i czytelny układ – to wszystko ma zapewnić dostęp do najważniejszych informacji, takich jak: oferta 31 kierunków studiów I i II stopnia, proces rekrutacji oraz wsparcie po rekrutacji, możliwości zawodowe studentów, czy inne korzyści wynikające z wyboru uczelni.

Politechnika Białostocka oferuje młodym ludziom 29 kierunków I stopnia (studia inżynierskie i licencjackie) na 6 wydziałach uczelni. Co ważne, już po 3,5 latach nauki można uzyskać tytuł inżyniera, który ma ogromne znaczenie na rynku pracy. Uczelnia kształci w specjalnościach poszukiwanych na rynku pracy m.in. specjalistów branży elektronicznej, informatyków, programistów, biotechnologów, robotyków. Jej absolwenci pracują w czołowych firmach w regionie, Polsce lub za granicą.

Niewątpliwym atutem uczelni jest praktyczny wymiar edukacji. Studenci zdobywają umiejętności w innowacyjnych pracowniach i laboratoriach, ale także w firmach – a praktykach i stażach zawodowych, które trwają niekiedy cały semestr!

Wiedza i zdobywane kompetencje są dostosowane do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy współtworzą program studiów, działając na wydziałach uczelni w Radach Przedsiębiorców. Odzwierciedleniem tego są też nowo uruchamiane kierunki studiów w roku akademickim 2023/2024: Cyfryzacja przemysłu na Wydziale Elektrycznym i Zarządzanie finansami i rachunkowość na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

– To odpowiedź na oczekiwania przemysłu 4.0 oraz zapotrzebowanie na specjalistów ds. finansów – informuje Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji.

Uczelnia ściśle współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale także z uczelniami zagranicznymi, co pozwala na uzyskanie podwójnego dyplomu – Politechniki Białostockiej i jednej z 24 uczelni zagranicznych. Dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zawodowe skrzydła w Europie, kluczową informacją jest również to, że aż 11 kierunków politechnicznych studiów ma europejski znak jakości EUR-ACE®, co pozwala ubiegać się o tytuł „inżyniera europejskiego”.

Wysokie standardy edukacji mają swoje odzwierciedlenie również w prestiżowych rankingach. Uczelnia zajmuje 2. miejsce wśród 30. polskich uczelni w kategorii mechanical engineering wg Scimago Institutsions Rankings, a 5. jej naukowców znalazło się w gronie najlepszych naukowców na świecie wg The World’s Top 2%. Politechnika Białostocka jest też drugą uczelnią w Polsce i pierwszą uczelnią wśród technicznych o najwyższym procencie studentów przyjeżdżających z zagranicy.

Uczelnia zapewnia przestrzeń do rozwijania pasji przez studentów, którzy mogą je realizować w 62 studenckich kołach naukowych. To właśnie w nich rodzą się takie wyjątkowe projekty, jak łaziki marsjańskie, bolidy wyścigowe, urządzenia rehabilitacyjne, czy też roboty sumo. Politechnika dysponuje też nowoczesną halą sportową i znakomicie wyposażonym Centrum Nowoczesnego Kształcenia z potężną biblioteką.

– Nasze działania wspólnie z naszymi studentami kierujemy głównie do młodych ludzi – przedstawicieli pokolenia „Z”, które cechuje silny indywidualizm, przedsiębiorczość i nastawienie na realizację wielkich planów na przyszłość – wyjaśnia Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz. – Nasi studenci to najlepsi ambasadorowie marki Politechnika Białostocka, stąd ich udział w kampanii pod hasłem „Studiuj dla siebie”. Warto ich poznać, warto do nich dołączyć.

Rekrutacja na I stopień studiów rozpocznie się 1 czerwca. (mt)