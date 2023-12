Spotkanie świąteczne w Politechnice Białostockiej

14 grudnia, 2023

Wigilia, fot. Dariusz Piekut PB

Były kolędy, życzenia, serdecznie rozmowy i wigilijny poczęstunek. W czwartek (14.12) odbyło się świąteczne spotkania pracowników i studentów Politechniki Białostockiej.

– Tyle wspaniałych życzeń, aż trudno ogarnąć wszystkie – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Jeżeli spełni się chociaż 1/10 z nich to i tak moje święta będą cudowne, radosne, pełne ciepła tego rodzinnego i takiego, które wypływa z każdego z nas w czasie świąt. A przyszły rok to już będzie jednym pasmem sukcesów. Tego wszystkiego ja też życzę całej społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej. Powinniśmy cieszyć się w te święta, ładować baterie i czekać na te nowe wyzwania. Ten rok upływa nam naprawdę pod znakiem wielu sukcesów, wspaniałych działań, które widać – wystarczy spojrzeć na nasz kampus, wystarczy spojrzeć na rankingi, w których Politechnika Białostocka pnie się do góry, ale też nasz potencjał jest jeszcze większy. Wykorzystajmy go w przyszłym roku tego życzę całej społeczności Politechniki Białostockiej.

Na kampusie Politechniki Białostockiej studenci i pracownicy uczelni ubrali tez już choinkę, na której wiszą bombki drukowane w technologii 3D. (jg)