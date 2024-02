Politechnika Białostocka. Seminarium uczelniane pt. „Technika światłowodowa i jej zastosowania”

6 lutego, 2024

O pracach badawczych w zakresie techniki światłowodowej oraz materiałach fotonicznych będzie dotyczyło seminarium uczelniane pt. „Technika światłowodowa i jej zastosowania”.

Spotkanie ma ma na celu wsparcie współpracy pomiędzy naukowcami i badaczami z różnych dyscyplin nauki.

– Technika światłowodowa wypisuje się nową dziedzinę fotonika. Tak jak były elektronika, która zarządzała elektronami, tak fotonika bazuje na zarządzaniu fotonami. Ta dziedzina jest multidyscyplinarna: od technologii materiałowych, od fizyki. optyki, po zastosowania ich w różnych aplikacjach – mówi prof. Marcin Kochanowicz z Katedry Fotoniki , Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Na seminarium przedstawię przykładowe zastosowanie tego w inżynierii biometrycznej, materiałach kompozytowych, budowlanych, w transparentnym betonie. To są te prace, które prowadzimy wspólnie z Wydziałem Mechanicznym i z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku. Głównie też przedstawię tą szkołę naukową, którą tutaj mamy na Wydziale Elektrycznym dotyczącą zastosowań światłowodów aktywnych, czyli światłowodów, które znajdują zastosowanie w laserach włóknowych. Liczę na to, że otworzy to drzwi do naszych laboratoriów innym naukowcom z Politechniki Białostockiej i nie tylko. Mamy zaplanowane zwiedzanie laboratorium inżynierii materiałów fotonicznych oraz technologii światłowodów, więc liczę na dyskusję naukowe w tym temacie.

Seminarium uczelniane pt. „Technika światłowodowa i jej zastosowania” odbędzie się w czwartek o 13:00 w auli I przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. (hk)

Z prof. Marcinem Kochanowiczem z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: