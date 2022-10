Politechnika Białostocka. Ruszyły zajęcia Tai Chi, czyli medytacji w ruchu

Październik 21, 2022

Trening Tai Chi, fot. Hanna Kość Trening Tai Chi, fot. Hanna Kość

Medytacją w ruchu nazywa się treningi Tai Chi. Ruszyły regularne zajęcia tej tradycyjnej chińskiej sztuki poruszania się w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej.

Potrzebne jest trochę dyscypliny, samozaparcia i skupienie, aby uzyskać efekty z treningów.

– Jeżeli mamy za mało energii Tai Choi może być czymś, co nas doładuje. Jeżeli czujemy się za bardzo pobudzeni, to nas wyciszy, jeżeli mamy problemy ze zdrowiem, to dzięki treningom może udać nam się nasze zdrowie poprawić. To jest na tyle uniwersalne narzędzie, że każdy może coś dla siebie w tym znaleźć – mówi Tomasz Żmiejko, prowadzący zajęcia Tai Chi w stylu Chen.

Na pierwsze zajęcia przyszło kilkanaście osób, większość z nich nie trenowała wcześniej Tai Chi. Zajęcia zorganizowała Klasa Konfucjańska Politechniki Białostockiej, która promuje naukę języka chińskiego i kulturę chińską. (hk)

Na pierwszych zajęciach Tai Chi w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej była z mikrofonem Hanna Kość: