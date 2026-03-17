Politechnika Białostocka rozwija współpracę międzynarodową w Azji i Australii

Politechnika Białostocka konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Na przełomie lutego i marca 2026 roku uczelnia zrealizowała strategiczne działania w Azji i Australii, nawiązując nowe kontakty oraz rozwijając współpracę naukową i edukacyjną. Udział w prestiżowych wydarzeniach oraz wizyty w zagranicznych ośrodkach akademickich to kolejny krok w budowaniu globalnej marki uczelni.

Politechnika Białostocka na APAIE 2026 w Hongkongu

Jednym z najważniejszych punktów misji był udział w konferencji APAIE 2026 (Asia-Pacific Association for International Education Conference and Exhibition), która odbyła się w dniach 23–27 lutego 2026 roku w Hongkongu.

To jedno z kluczowych wydarzeń dla środowiska akademickiego na świecie, które co roku gromadzi tysiące przedstawicieli uczelni z kilkudziesięciu krajów. Udział w APAIE pozwolił Politechnice Białostockiej zaprezentować swoją ofertę edukacyjną, badawczą oraz potencjał w zakresie mobilności akademickiej.

Uczelnia uczestniczyła w wydarzeniu w ramach wspólnego stoiska „Study and Research in Poland”, organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Obecność w międzynarodowym gronie przyczyniła się do zwiększenia rozpoznawalności polskiego szkolnictwa wyższego, w tym oferty Politechniki Białostockiej.

Nowe partnerstwa i rozwój współpracy naukowej

Podczas licznych spotkań bilateralnych przedstawiciele uczelni rozmawiali z partnerami z Azji, Europy i innych regionów świata o możliwościach współpracy. Kluczowym elementem rozmów było rozwijanie inicjatyw w ramach Uniwersytetu Europejskiego Across – European University for Cross-Border Knowledge Sharing.

Wśród najważniejszych obszarów współpracy znalazły się:

wspólne projekty badawcze,

programy podwójnych dyplomów (Double Degree),

organizacja szkół letnich,

rozwój mobilności studentów i kadry akademickiej.

Pierwsze efekty rozmów są już widoczne – uczelnia rozpoczęła działania zmierzające do realizacji konkretnych inicjatyw międzynarodowych.

PolyU Partners Day i networking w Hongkongu

Wizyta w Hongkongu objęła również udział w PolyU Partners Day 2026, organizowanym przez The Hong Kong Polytechnic University. Spotkanie odbyło się w nowoczesnej przestrzeni Jockey Club Innovation Tower, zaprojektowanej przez światowej sławy architektkę Zahę Hadid.

Wydarzenie stworzyło przestrzeń do intensywnego networkingu oraz wymiany doświadczeń między uczelniami. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim innowacyjnych form współpracy akademickiej i budowania długofalowych relacji międzynarodowych.

Współpraca z uczelniami w Australii

Kolejnym etapem misji była Australia, gdzie delegacja Politechniki Białostockiej odwiedziła renomowane uczelnie w Brisbane i Sydney. Wśród nich znalazły się m.in.:

University of Queensland

Queensland University of Technology

Torrens University Australia

University of Sydney Business School

University of Technology Sydney

Western Sydney University

Rozmowy koncentrowały się na rozwoju współpracy naukowej, mobilności akademickiej oraz wymianie doświadczeń w zakresie nowoczesnego kształcenia.

Szczególną uwagę poświęcono współpracy z Queensland University of Technology, gdzie pracuje wielu polskich naukowców. To otwiera nowe możliwości dla wspólnych projektów badawczych oraz wymiany kadry akademickiej.

Politechnika Białostocka i Polonia w Australii

Ważnym elementem wizyty były spotkania z Polonią w Australii. Wydarzenia w Brisbane oraz w Konsulacie Generalnym RP w Sydney przyciągnęły liczne grono młodzieży, rodziców i nauczycieli zainteresowanych studiami w Polsce.

Uczelnia zaprezentowała swoją ofertę edukacyjną, w tym studia w języku angielskim, programy wymiany oraz szkoły letnie. Zainteresowanie było bardzo duże, co pokazuje rosnący potencjał pozyskiwania studentów zagranicznych.

Dodatkowo oferta Politechniki Białostockiej została zaprezentowana w australijskim radiu SBS Polish, co pozwoliło dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Strategia umiędzynarodowienia uczelni

Działania Politechniki Białostockiej w Azji i Australii wpisują się w długofalową strategię umiędzynarodowienia. Uczelnia konsekwentnie rozwija współpracę z zagranicznymi partnerami, zwiększając swoją obecność na globalnym rynku edukacyjnym.

Wsparcie instytucji takich jak Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich pozwala na realizację ambitnych projektów i budowanie silnej pozycji uczelni za granicą.

(pc)