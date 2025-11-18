Politechnika Białostocka rozpoczyna strategiczną współpracę z Kuchnią Wikinga. Nowy etap rozwoju żywności funkcjonalnej i technologii zero waste

18 listopada, 2025

Konferencja zapowiadająca współpracę fot. Pawel Cybulski Konferencja zapowiadająca współpracę fot. Pawel Cybulski

Politechnika Białostocka rozpoczęła szeroką współpracę z Kuchnią Wikinga, największym w Polsce producentem dań gotowych oraz cateringu dietetycznego. Kluczową rolę w projekcie odegra Nature Tech – Centrum Badania Produktów Naturalnych Politechniki Białostockiej, specjalizujące się w badaniach nad naturalnymi surowcami, żywnością funkcjonalną oraz technologiami dla przemysłu rolno-spożywczego.

Innowacyjne produkty i surowce na bazie roślin z regionu

Pierwszy filar współpracy dotyczy opracowywania innowacyjnych surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia naturalnego. W planach są m.in.:

biododatki technologiczne,

składniki żywności funkcjonalnej,

suplementy diety oparte na lokalnych surowcach,

produkty dedykowane szczególnym potrzebom zdrowotnym, np. dieta dla osób z cukrzycą typu II.

Kuchnia Wikinga, docierająca codziennie do ponad 50 000 klientów, podkreśla, że rozwój nowych produktów musi opierać się na rzetelnych badaniach naukowych. Dlatego współpraca z Politechniką Białostocką jest dla firmy naturalnym krokiem w stronę dalszej profesjonalizacji.

Technologie zagospodarowania odpadów – ważny krok w stronę zrównoważonej produkcji

Drugim dużym obszarem współpracy będą technologie przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych. Kuchnia Wikinga mierzy się z dużą ilością:

bioodpadów (rolno-spożywczych),

odpadów opakowaniowych,

odpadów socjalnych, takich jak jednorazowe fartuchy.

Eksperci z Nature Tech i Politechniki Białostockiej będą pracować nad rozwiązaniami wpisującymi się w gospodarkę o obiegu zamkniętym – tak, aby możliwie największa część odpadów mogła wrócić do obiegu produkcyjnego lub zostać przetworzona w sposób bezpieczny i ekologiczny.

Wspólne badania, projekty i patenty

W ramach partnerstwa realizowane będą:

wspólne projekty B+R,

publikacje naukowe i branżowe,

prace laboratoryjne nad surowcami naturalnymi,

prace nad procesami technologicznymi, robotyzacją i automatyzacją produkcji,

rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo linii technologicznych i jakość dań gotowych.

Kuchnia Wikinga podkreśla, że z pozycji lidera rynku można iść dalej jedynie w partnerstwie z nauką, dlatego współpracę z Politechniką Białostocką traktuje jako klucz do dalszego rozwoju.

Korzyści dla studentów – praktyki, staże i realne doświadczenie zawodowe

Ważnym elementem umowy jest rozwój obszaru dydaktycznego. Studenci Politechniki Białostockiej zyskają dostęp do:

praktyk i staży w działach R&D, produkcji i jakości,

możliwości realizacji prac dyplomowych na realnych problemach technologicznych,

wykładów i warsztatów prowadzonych przez praktyków z branży,

udziału w inicjatywach takich jak konferencja Biotech Future.

To szansa na budowanie kompetencji poszukiwanych w branży oraz na tworzenie kadr, które w przyszłości będą współtworzyć rozwój sektora spożywczego.

Ambitne plany dla regionu – Białystok jako centrum nowoczesnej produkcji żywności

Długofalowym celem współpracy jest stworzenie silnego ośrodka innowacji żywnościowych w regionie. Kuchnia Wikinga planuje rozwijać:

projektowanie nowych diet i produktów funkcjonalnych,

pełną automatyzację i robotyzację procesów,

standardy bezpieczeństwa i jakości na poziomie europejskim,

ekologiczne technologie wytwarzania.

Firma podkreśla, że widzi potencjał, by Podlasie stało się europejskim centrum produkcji dań gotowych, a współpraca z Politechniką jest jednym z kluczowych kroków do realizacji tej wizji.

