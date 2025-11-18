Home Wiadomości Politechnika Białostocka rozpoczyna strategiczną współpracę z Kuchnią Wikinga. Nowy etap rozwoju żywności funkcjonalnej i technologii zero waste

Wiadomości

18 listopada, 2025

Politechnika Białostocka rozpoczyna strategiczną współpracę z Kuchnią Wikinga. Nowy etap rozwoju żywności funkcjonalnej i technologii zero waste

Konferencja zapowiadająca współpracę Konferencja zapowiadająca współpracę fot. Pawel Cybulski
Politechnika Białostocka rozpoczęła szeroką współpracę z Kuchnią Wikinga, największym w Polsce producentem dań gotowych oraz cateringu dietetycznego. Kluczową rolę w projekcie odegra Nature Tech – Centrum Badania Produktów Naturalnych Politechniki Białostockiej, specjalizujące się w badaniach nad naturalnymi surowcami, żywnością funkcjonalną oraz technologiami dla przemysłu rolno-spożywczego.

 

Innowacyjne produkty i surowce na bazie roślin z regionu

Pierwszy filar współpracy dotyczy opracowywania innowacyjnych surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia naturalnego. W planach są m.in.:

  • biododatki technologiczne,

  • składniki żywności funkcjonalnej,

  • suplementy diety oparte na lokalnych surowcach,

  • produkty dedykowane szczególnym potrzebom zdrowotnym, np. dieta dla osób z cukrzycą typu II.

Kuchnia Wikinga, docierająca codziennie do ponad 50 000 klientów, podkreśla, że rozwój nowych produktów musi opierać się na rzetelnych badaniach naukowych. Dlatego współpraca z Politechniką Białostocką jest dla firmy naturalnym krokiem w stronę dalszej profesjonalizacji.

Technologie zagospodarowania odpadów – ważny krok w stronę zrównoważonej produkcji

Drugim dużym obszarem współpracy będą technologie przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych. Kuchnia Wikinga mierzy się z dużą ilością:

  • bioodpadów (rolno-spożywczych),

  • odpadów opakowaniowych,

  • odpadów socjalnych, takich jak jednorazowe fartuchy.

Eksperci z Nature Tech i Politechniki Białostockiej będą pracować nad rozwiązaniami wpisującymi się w gospodarkę o obiegu zamkniętym – tak, aby możliwie największa część odpadów mogła wrócić do obiegu produkcyjnego lub zostać przetworzona w sposób bezpieczny i ekologiczny.

Wspólne badania, projekty i patenty

W ramach partnerstwa realizowane będą:

  • wspólne projekty B+R,

  • publikacje naukowe i branżowe,

  • prace laboratoryjne nad surowcami naturalnymi,

  • prace nad procesami technologicznymi, robotyzacją i automatyzacją produkcji,

  • rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo linii technologicznych i jakość dań gotowych.

Kuchnia Wikinga podkreśla, że z pozycji lidera rynku można iść dalej jedynie w partnerstwie z nauką, dlatego współpracę z Politechniką Białostocką traktuje jako klucz do dalszego rozwoju.

Korzyści dla studentów – praktyki, staże i realne doświadczenie zawodowe

Ważnym elementem umowy jest rozwój obszaru dydaktycznego. Studenci Politechniki Białostockiej zyskają dostęp do:

  • praktyk i staży w działach R&D, produkcji i jakości,

  • możliwości realizacji prac dyplomowych na realnych problemach technologicznych,

  • wykładów i warsztatów prowadzonych przez praktyków z branży,

  • udziału w inicjatywach takich jak konferencja Biotech Future.

To szansa na budowanie kompetencji poszukiwanych w branży oraz na tworzenie kadr, które w przyszłości będą współtworzyć rozwój sektora spożywczego.

Ambitne plany dla regionu – Białystok jako centrum nowoczesnej produkcji żywności

Długofalowym celem współpracy jest stworzenie silnego ośrodka innowacji żywnościowych w regionie. Kuchnia Wikinga planuje rozwijać:

  • projektowanie nowych diet i produktów funkcjonalnych,

  • pełną automatyzację i robotyzację procesów,

  • standardy bezpieczeństwa i jakości na poziomie europejskim,

  • ekologiczne technologie wytwarzania.

Firma podkreśla, że widzi potencjał, by Podlasie stało się europejskim centrum produkcji dań gotowych, a współpraca z Politechniką jest jednym z kluczowych kroków do realizacji tej wizji.

(pc) 

Najnowsze wiadomości
Konferencja zapowiadająca współpracę
Politechnika Białostocka rozp ... więcej
Podróże z Erasmusem na Cyprz ... więcej
Elżbieta Puczyńska siedzi w studiu Radia AKADERA, trzyma program 40. Jesieni z Bluesem i opowiada o festiwalu. Obok mikrofon i słuchawki na stole, w tle ścianka z logo Radia AKADERA.
Jesień z Bluesem świętuje j ... więcej
konferencja zapowiadająca festiwal żubroofka
ŻUBROFFKA 2025 – Międzynar ... więcej
Policjant przy zabezpieczonym laptopie cyberterrorysty
Zatrzymanie cyberterrorysty z ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.