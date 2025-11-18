Politechnika Białostocka rozpoczyna strategiczną współpracę z Kuchnią Wikinga. Nowy etap rozwoju żywności funkcjonalnej i technologii zero waste

Politechnika Białostocka rozpoczęła szeroką współpracę z Kuchnią Wikinga, największym w Polsce producentem dań gotowych oraz cateringu dietetycznego. Kluczową rolę w projekcie odegra Nature Tech – Centrum Badania Produktów Naturalnych Politechniki Białostockiej, specjalizujące się w badaniach nad naturalnymi surowcami, żywnością funkcjonalną oraz technologiami dla przemysłu rolno-spożywczego.
Innowacyjne produkty i surowce na bazie roślin z regionu
Pierwszy filar współpracy dotyczy opracowywania innowacyjnych surowców oraz produktów żywnościowych pochodzenia naturalnego. W planach są m.in.:
-
biododatki technologiczne,
-
składniki żywności funkcjonalnej,
-
suplementy diety oparte na lokalnych surowcach,
-
produkty dedykowane szczególnym potrzebom zdrowotnym, np. dieta dla osób z cukrzycą typu II.
Kuchnia Wikinga, docierająca codziennie do ponad 50 000 klientów, podkreśla, że rozwój nowych produktów musi opierać się na rzetelnych badaniach naukowych. Dlatego współpraca z Politechniką Białostocką jest dla firmy naturalnym krokiem w stronę dalszej profesjonalizacji.
Technologie zagospodarowania odpadów – ważny krok w stronę zrównoważonej produkcji
Drugim dużym obszarem współpracy będą technologie przetwarzania i ponownego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych. Kuchnia Wikinga mierzy się z dużą ilością:
-
bioodpadów (rolno-spożywczych),
-
odpadów opakowaniowych,
-
odpadów socjalnych, takich jak jednorazowe fartuchy.
Eksperci z Nature Tech i Politechniki Białostockiej będą pracować nad rozwiązaniami wpisującymi się w gospodarkę o obiegu zamkniętym – tak, aby możliwie największa część odpadów mogła wrócić do obiegu produkcyjnego lub zostać przetworzona w sposób bezpieczny i ekologiczny.
Wspólne badania, projekty i patenty
W ramach partnerstwa realizowane będą:
-
wspólne projekty B+R,
-
publikacje naukowe i branżowe,
-
prace laboratoryjne nad surowcami naturalnymi,
-
prace nad procesami technologicznymi, robotyzacją i automatyzacją produkcji,
-
rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo linii technologicznych i jakość dań gotowych.
Kuchnia Wikinga podkreśla, że z pozycji lidera rynku można iść dalej jedynie w partnerstwie z nauką, dlatego współpracę z Politechniką Białostocką traktuje jako klucz do dalszego rozwoju.
Korzyści dla studentów – praktyki, staże i realne doświadczenie zawodowe
Ważnym elementem umowy jest rozwój obszaru dydaktycznego. Studenci Politechniki Białostockiej zyskają dostęp do:
-
praktyk i staży w działach R&D, produkcji i jakości,
-
możliwości realizacji prac dyplomowych na realnych problemach technologicznych,
-
wykładów i warsztatów prowadzonych przez praktyków z branży,
-
udziału w inicjatywach takich jak konferencja Biotech Future.
To szansa na budowanie kompetencji poszukiwanych w branży oraz na tworzenie kadr, które w przyszłości będą współtworzyć rozwój sektora spożywczego.
Ambitne plany dla regionu – Białystok jako centrum nowoczesnej produkcji żywności
Długofalowym celem współpracy jest stworzenie silnego ośrodka innowacji żywnościowych w regionie. Kuchnia Wikinga planuje rozwijać:
-
projektowanie nowych diet i produktów funkcjonalnych,
-
pełną automatyzację i robotyzację procesów,
-
standardy bezpieczeństwa i jakości na poziomie europejskim,
-
ekologiczne technologie wytwarzania.
Firma podkreśla, że widzi potencjał, by Podlasie stało się europejskim centrum produkcji dań gotowych, a współpraca z Politechniką jest jednym z kluczowych kroków do realizacji tej wizji.
