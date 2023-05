Politechnika Białostocka rozpoczyna rekrutację na studia I i II stopnia

30 maja, 2023

Artur Kozłowski, fot. Małgorzata Turecka Artur Kozłowski, fot. Małgorzata Turecka

Niemal 2 tysiące miejsc przygotowała Politechnika Białostocka na studiach stacjonarnych I i II stopnia w rozpoczynającej się 1 czerwca rekrutacji. 1841 miejsc czeka na studiach I stopnia, a 105 miejsc na studiach II stopnia.

Kandydaci wybierający się na studia I stopnia do wyboru mają 29 kierunków, w tym dwie nowości – cyfryzację przemysłu oraz zarządzanie finansami i rachunkowość.

– Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych kandydatów. Data jest charakterystyczna – 1 czerwca, Dzień Dziecka. My, że tak powiem, zapraszamy wszystkich, którzy chcą być naszymi podopiecznymi, chcą z nami współpracować, u nas chcą się dalej kształcić. Od tego dnia zaczynamy zapisy w systemie IRK – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji uczelni.

Absolwenci już po 3,5 roku nauki otrzymują dyplom inżyniera i poszukiwane na rynkach pracy kwalifikacje zawodowe. Już w czasie praktyk w firmach wielu studentów Politechniki Białostockiej znajduje stałą pracę, są też studia dualne, czyli połączone z praktycznymi, płatnymi zajęciami w firmach. W czasie studiów można działać w kołach naukowych i wspólnie budować bolidy, łaziki marsjańskie, programować roboty, czy projektować protezy – na przykład łapki dla pieska.

– Jest kilka ważnych dat, których przegapić nie można. Startujemy co prawda 1 czerwca, ale przez cały czerwiec tak naprawdę spokojnie można oglądać sobie na naszej stronie – kandydaci.pb.edu.pl całą ofertę Politechniki Białostockiej. Na rejestrację w systemie IRK jest czas do 7 lipca. Natomiast do 29 czerwca potrwają zapisy chętnych na kierunki, na które obowiązuje egzamin wstępny z rysunku – dodaje Artur Kozłowski.

Z kolei rekrutacja na studia niestacjonarne odbędzie się w sierpniu. (mt)

Z Arturem Kozłowskim z Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: