Politechnika Białostocka: Rozpoczęła się 15. edycja akcji „Helper’s Generation”

2 grudnia, 2024

Fot.: Ernest Wójcik Fot.: Ernest Wójcik

Na Politechnice Białostockiej wystartowała 15. edycja akcji studenckiej mającej na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego, pod hasłem „Helpers’ Generation”.

Akcja skierowana jest do osób zdrowych w wieku 18-55 lat, które chcą dołączyć do bazy DKMS i w ten sposób wesprzeć osoby potrzebujące przeszczepu szpiku.

Liderka akcji, Karolina Sadowska, studentka Wydziału Architektury Krajobrazu Politechniki Białostockiej, podkreśla znaczenie przystąpienia do programu. „Wpisanie się do bazy może uratować komuś życie” – zaznacza. Wolontariusze podczas akcji przeprowadzają wywiady medyczne oraz pomagają ocenić, czy dany kandydat może zostać dawcą szpiku. Choć liczba dawców w bazie wzrasta, problem z niedoborem dawców pozostaje aktualny, ponieważ osób potrzebujących pomocy jest znacznie więcej niż tych, którzy mogą się zarejestrować.

Sam proces rejestracji jest prosty i szybki. Kandydaci muszą wypełnić formularz, przejść wywiad medyczny oraz dostarczyć wymaz z wewnętrznej strony policzka, co zajmuje zaledwie kilka minut.

Mateusz, student Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, dodaje: „Od dawna nosiłem się z zamiarem wpisania się do bazy dawców szpiku kostnego. Kiedy byłem w technikum, również brano udział w podobnej akcji, ale się nie zapisałem. Uznałem, że może to być przydatne dla kogoś w potrzebie. To ważne, ponieważ wiele ludzi choruje na choroby związane z układem krwionośnym, a przeszczep może w takich przypadkach uratować życie”.

Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku odbywa się na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej i potrwa do 8 grudnia. Każdy, kto chce pomóc, jest serdecznie zaproszony do wzięcia udziału w tej szczytnej inicjatywie. To doskonała okazja, aby stać się częścią społeczności, która niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Helpers’ Generation to Studenci, którzy zebrali swoje siły, aby pomóc w walce z nowotworem krwi. Przez 14. poprzednich edycji udało im się zarejestrować 156 000 potencjalnych dawców szpiku.

Patronat honorowy: Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Relacja Ernesta Wójcika: