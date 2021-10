Politechnika Białostocka rekrutuje na studia zagraniczne Erasmus+

Październik 20, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Studenci Politechniki Białostockiej mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę akademicką w ramach Programu Erasmus+.

Studia w semestrze letnim można zrealizować na jednej z ponad 300 uczelni partnerskich Politechniki. Udział w programie to także atrakcyjne stypendium na czas pobytu za granicą.

– Ten, kto raz odważył się na taki wyjazd, najczęściej chce więcej. Jest otwarty na nowe kultury, podwyższa swoje kwalifikacje językowe, staje się odważniejszy, pozyskuje nową wiedzę. Plusów takiego wyjazdu jest dużo – mówi prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB.

Studenci mogą też wyjechać na wymianę na praktyki.

– Bardzo często studenci, którzy z jakiś względów nie chcą decydować się na taki wyjazd erasmusowy na semestr, korzystają z wyjazdu na praktyki. I taki wyjazd jest już krótszy, może trwać od miesiąca do pół roku. Coraz więcej studentów decyduje się także na wyjazd na szkołę letnią, która trwa około dwóch tygodni. To jest taki pierwszy krok do odważenia się do wyjechania na czas krótszy, żeby być może już później kontynuować studia gdzieś za granicą – dodaje prorektor.

Aby dostać się na wymianę akademicką w ramach Erasmusa trzema mieć średnią ocen z dwóch poprzednich semestrów wynoszącą przynajmniej 3,2, a także znać j. angielski na poziomie minimum B1.

Z programu mogą także skorzystać pracownicy uczelni. (mt)