Politechnika Białostocka rekrutuje na studia II stopnia

Styczeń 13, 2022

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka uruchomiła rekrutację na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022. Do wyboru jest 19 kierunków studiów stacjonarnych i trzy w formie zaocznej.

Dla przyszłych magistrów uczelnia przygotowała 970 miejsc.

– Podlascy pracodawcy poszukują absolwentów Politechniki Białostockiej. Oferują im zarobki, które pod względem wysokości mogą konkurować z innymi, gospodarczo rozwiniętymi regionami Polski. Naszych absolwentów cenią szczególnie za kreatywność i twórcze podejście do problemów. Właśnie tego uczymy studentów na studiach magisterskich. To główny powód, który przekonuje ich do kontynuowania nauki i rozwijania swoich umiejętności na kolejnym stopniu kształcenia – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

– Warto też podkreślić, że w odróżnieniu od czysto projektowych prac inżynierskich, studenci studiów drugiego stopnia w swoich dyplomach rozwiązują rzeczywiste problemy przedsiębiorców, optymalizują procesy przemysłowe, proponują innowacje technologiczne, które są gotowe do wdrożenia – dodaje dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które chcą kontynuować wcześniej rozpoczętą naukę lub podjąć nowe studia. Przeznaczone są one dla osób, które mają już dyplom inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Chętni do podjęcia studiów II stopnia powinni do 11 lutego (do 15.00) zapisać się na wybrany kierunek w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Do 14 lutego w systemie IRK można edytować informację o uzyskanej średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia poznamy 17 lutego 2022 r. Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu w terminie 18 – 21 luty (z wyłączeniem 20.02.2022 r.) powinny złożyć komplet dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Ta czynność jest niezbędna do potwierdzenia chęci studiowania. W tym samym terminie będzie można składać do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc.

Listę kandydatów przyjętych na studia II stopnia zostanie ogłoszona 23 lutego 2022 r. Dwa dni później studenci rozpoczną zajęcia. (źródło: PB)

Kierunki i limity miejsc na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022:

Wydział Architektury:

architektura, studia stacjonarne, limit miejsc 75

architektura wnętrz, studia stacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

architektura krajobrazu, studia stacjonarne, limit miejsc 20

biotechnologia, studia stacjonarne, limit miejsc 30

budownictwo, studia stacjonarne, limit miejsc 90

gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne, limit miejsc 45

inżynieria środowiska, studia stacjonarne, limit miejsc 60

inżynieria rolno-spożywcza i leśna, studia stacjonarne, limit miejsc 30

leśnictwo, studia stacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Elektryczny:

elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne, limit miejsc 30

elektrotechnika, studia stacjonarne, limit miejsc 75

Wydział Informatyki:

informatyka, studia stacjonarne, limit miejsc 75 / studia niestacjonarne, limit miejsc 20

matematyka stosowana, studia stacjonarne, limit miejsc 20

Wydział Inżynierii Zarządzania:

logistyka, studia stacjonarne, limit miejsc 45 / studia niestacjonarne, limit miejsc 30

zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne, limit miejsc 45 / studia niestacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Mechaniczny:

automatyka i robotyka, studia stacjonarne, limit miejsc 45

inżynieria biomedyczna, studia stacjonarne, limit miejsc 40

mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne, limit miejsc 60

mechatronika, studia stacjonarne, limit miejsc 45