Politechnika Białostocka realizuje kilka strategicznych projektów

12 sierpnia, 2025

Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki

Choć trwa wakacyjna przerwa, na Politechnice Białostockiej sporo się dzieje. Realizowanych jest kilka kluczowych przedsięwzięć, działają na rzecz studentów, przedsiębiorców i całego regionu.

Jednym z nich jest rozpoczynający się projekt „Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. Przedsięwzięcie warte ponad 7 milionów złotych ma wspierać rolnictwo województwa podlaskiego poprzez nowoczesne technologie, analizę danych i tworzenie pasz funkcjonalnych.

– To są innowacyjne technologie, one będą realizowane zarówno in vitro, czyli w laboratoriach, jak i in vivo, czyli w porozumieniu z udziałem przedsiębiorców rolnych, którzy będą po prostu sprawdzać w praktyce działanie tego, co nasi pracownicy zaproponują, wytworzą – mówi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Uczelnia kontynuuje też program PB Dostępna 2.0, likwidujący bariery dla osób z niepełnosprawnościami, oraz realizuje projekt PB 5.0, który polega na modernizacji oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki. – Utworzyliśmy już kierunki kształcenia, na przykład elektromobilność, czy agroekobiznes, czy wreszcie transport, jak również zmodernizowaliśmy kilku innych kierunków studiów, ekoenergetyka, elektrotechnika, mechatronika, informatyka, a więc to jest unowocześnienie oferty studiów – dodaje prof. Mirosław Świercz.

Politechnika uczestniczy również w Platformie Startowej Hub of Talents, wspierającej studentów i absolwentów w zakładaniu własnych firm. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Mirosławem Świerczem, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej: