Politechnika Białostocka realizuje kilka strategicznych projektów

Choć trwa wakacyjna przerwa, na Politechnice Białostockiej sporo się dzieje. Realizowanych jest kilka kluczowych przedsięwzięć, działają na rzecz studentów, przedsiębiorców i całego regionu.
Jednym z nich jest rozpoczynający się projekt „Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. Przedsięwzięcie warte ponad 7 milionów złotych ma wspierać rolnictwo województwa podlaskiego poprzez nowoczesne technologie, analizę danych i tworzenie pasz funkcjonalnych.
– To są innowacyjne technologie, one będą realizowane zarówno in vitro, czyli w laboratoriach, jak i in vivo, czyli w porozumieniu z udziałem przedsiębiorców rolnych, którzy będą po prostu sprawdzać w praktyce działanie tego, co nasi pracownicy zaproponują, wytworzą – mówi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.
Uczelnia kontynuuje też program PB Dostępna 2.0, likwidujący bariery dla osób z niepełnosprawnościami, oraz realizuje projekt PB 5.0, który polega na modernizacji oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki. – Utworzyliśmy już kierunki kształcenia, na przykład elektromobilność, czy agroekobiznes, czy wreszcie transport, jak również zmodernizowaliśmy kilku innych kierunków studiów, ekoenergetyka, elektrotechnika, mechatronika, informatyka, a więc to jest unowocześnienie oferty studiów – dodaje prof. Mirosław Świercz.
Politechnika uczestniczy również w Platformie Startowej Hub of Talents, wspierającej studentów i absolwentów w zakładaniu własnych firm. (hk)
Rozmowa Hanny Kość z prof. Mirosławem Świerczem, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej: