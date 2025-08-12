Home Wiadomości Politechnika Białostocka realizuje kilka strategicznych projektów

12 sierpnia, 2025

Politechnika Białostocka realizuje kilka strategicznych projektów

Kampus PB z lotu ptaka Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki
Choć trwa wakacyjna przerwa, na Politechnice Białostockiej sporo się dzieje. Realizowanych jest kilka kluczowych przedsięwzięć, działają na rzecz studentów, przedsiębiorców i całego regionu.

 

Jednym z nich jest rozpoczynający się projekt „Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. Przedsięwzięcie warte ponad 7 milionów złotych ma wspierać rolnictwo województwa podlaskiego poprzez nowoczesne technologie, analizę danych i tworzenie pasz funkcjonalnych.

– To są innowacyjne technologie, one będą realizowane zarówno in vitro, czyli w laboratoriach, jak i in vivo, czyli w porozumieniu z udziałem przedsiębiorców rolnych, którzy będą po prostu sprawdzać w praktyce działanie tego, co nasi pracownicy zaproponują, wytworzą – mówi prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Uczelnia kontynuuje też program PB Dostępna 2.0, likwidujący bariery dla osób z niepełnosprawnościami, oraz realizuje projekt PB 5.0, który polega na modernizacji oferty dydaktycznej, w tym nowe kierunki. – Utworzyliśmy już kierunki kształcenia, na przykład elektromobilność, czy agroekobiznes, czy wreszcie transport, jak również zmodernizowaliśmy kilku innych kierunków studiów, ekoenergetyka, elektrotechnika, mechatronika, informatyka, a więc to jest unowocześnienie oferty studiów – dodaje prof. Mirosław Świercz.

Politechnika uczestniczy również w Platformie Startowej Hub of Talents, wspierającej studentów i absolwentów w zakładaniu własnych firm. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z prof. Mirosławem Świerczem, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej:

