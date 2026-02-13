Politechnika Białostocka promowała studia podczas XIX Łosickiego Spotkania Edukacyjnego

13 lutego, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka wzięła udział w XIX Łosickim Spotkaniu Edukacyjnym, zachęcając młodzież ze szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego do wyboru zawodu inżyniera. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z bogatą ofertą kierunków inżynierskich, nowoczesnymi laboratoriami, akademikami oraz możliwościami rozwoju zawodowego w sercu Podlasia.

2026-02-12-Targi-edukacyjne-w-Łosicach-fot-Dariusz-Piekut-PB Zdjęcie 1 z 9 2026-02-12-Targi-edukacyjne-w-Łosicach-fot-Dariusz-Piekut-PB

Dlaczego warto studiować w Politechnice Białostockiej?

Młodzież z Mazowsza coraz częściej wybiera studia w Białymstoku, kuszona 32 kierunkami inżynierskimi i licencjackimi. Uczelnia oferuje przyjazne miasteczko akademickie, wsparcie dla studentów, nowoczesne laboratoria oraz program WINGS, który pomaga w pierwszych latach studiów.

– Na targach uczelni moją uwagę najbardziej przykuła Politechnika Białostocka, a dokładnie kierunek logistyka. Dowiedziałem się o kryteriach przyjęcia, progach punktowych i wielu atrakcyjnych aspektach uczelni. Miasteczko akademickie blisko centrum miasta to ciekawa opcja. – podkreśla Szymon Grochowski, uczeń ze szkoły w Łosicach.

Kierunki studiów i rekrutacja

Na stoisku Politechniki Białostockiej uczniowie mogli dowiedzieć się o zasadach rekrutacji, egzaminach wstępnych z rysunku oraz możliwościach realizacji zawodowych planów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i profilem kształcenia. Aleksandra Kolasa, uczennica profilu biologiczno-chemicznego, mówi: „Od dłuższego czasu myślę o biotechnologii, którą mogę kontynuować w Politechnice Białostockiej.”

Uczelnia kładzie nacisk na jakość kształcenia, co potwierdzają certyfikaty oraz członkostwo w Uniwersytecie Europejskim Across. Studenci mają dostęp do wsparcia psychologicznego, prawnego oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Kierunki artystyczne i nowoczesne technologie

– Politechnika Białostocka oferuje także nietypowe kierunki, które łączą technikę i kreatywność. – Szukając kierunku artystycznego, byłam zdziwiona, że uczelnia oferuje grafikę, Spróbuję swoich sił, zwłaszcza że uczelnię polecali mi znajomi. – mówi Weronika Steciuk.

Wydarzenie z udziałem Minister Edukacji

Spotkanie w Łosicach uświetniła obecność Minister Edukacji Barbary Nowackiej, która spotkała się z uczniami i przedstawicielami uczelni wyższych. Politechnika Białostocka uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą w województwie mazowieckim od 2007 roku, a Łosickie Spotkanie Edukacyjne ma formę targów edukacyjnych, na których uczelnie prezentują swoje kierunki studiów i ofertę edukacyjną.

Jak sprawdzić ofertę Politechniki Białostockiej?

Pełną ofertę kierunków studiów w Politechnice Białostockiej można znaleźć na stronie: https://kandydacipb.edu.pl/