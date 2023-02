Politechnika Białostocka. Projekt „Towards E-Coaching” o nowoczesnej edukacji zdalnej

22 lutego, 2023

Prof. Dorota Mozyrska/ Fot-Pawel-Jankowski/Politechnika Białostocka Prof. Dorota Mozyrska/ Fot-Pawel-Jankowski/Politechnika Białostocka

Jak efektywne zaangażować studenta nauką prowadzoną w trybie zdalnym? Przygotowania wspólnej odpowiedzi podjął się Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej (lider projektu) wraz z trzema uczelniami europejskimi. Rezultaty międzynarodowego projektu pod nazwą „Towards e-coaching. The first step to build trust with a digital coach” przedstawiano podczas 2-dniowej konferencji na Politechnice Białostockiej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia: Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Tampereen (Finlandia), Uniwersytetu w Lipsku (Niemcy) oraz Politechniki Krety (Grecja). Podczas konferencji prócz przedstawienia rezultatów projektu, omawiano opracowaną metodologii oraz e-booka, zawierającego jej opis. Uczestnicy zapoznali się też z dedykowanymi kursami z metodologii dla nauczycieli i studentów, upublicznionymi na platformie e-learningowej ecoach.coursevo.com.

To Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej (lider projektu) zaproponował w 2021 roku trzem uczelniom europejskim udział w konsorcjum i wspólne przygotowanie odpowiedzi na wyzwanie, przed którym w dobie pandemii COVID-19 stanęło szkolnictwo wyższe, czyli sposobu na efektywne zaangażowanie studenta nauką prowadzoną w trybie zdalnym.

Część teoretyczna projektu, dotycząca opracowania metodologii e-coachingu, została wykonana przez specjalistów z zakresu dydaktyki i metodologii z Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampereen w Finlandii (Tampere University of Applied Sciences) i Uniwersytet w Lipsku (Universitaet Leipzig, Niemcy). W projekcie wypracowano szkolenia i kursy e-learningowe, udostępnione na platformie ecoach.coursevo.com przygotowanej przez Polytechneio Kritis w Grecji. Natomiast Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej wykorzystując materiały szkoleniowe, przeprowadził pilotażowe zajęcia ze studentami kierunków technicznych, w ramach przedmiotów: przedsiębiorczości, programowania oraz analizy matematycznej i algebry liniowej. Nagrania z zajęć, w formie materiałów w formie video (także w wersji anglojęzycznej) udostępni dla wszystkich zainteresowanych wdrażaniem e-coachingu.

Koordynatorem projektu „Towards e-coaching” jest dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

– To projekt na czasy pandemii mówiący o nowoczesnej edukacji zdalnej i pomocy w tej edukacji. Naukę zdalną poznaliśmy, nauczyliśmy się używać narzędzi, ale nie poszliśmy zbyt daleko z metodologią podczas nauczania zdalnego. Jaką więc zastosować metodologię, by zaktywizować słuchaczy, przez motywację, aktywizację, budowanie zaufania? Podjęliśmy wyzwanie stworzenia nowej metodologii łączącej coaching w pracy zdalnej – tłumaczy prof. Dorota Mozyrska.

Pracownicy Wydziału Informatyki PB odpowiadali za pilotażowe filmy z bezpośrednich sesji spotkań zdalnych z naszym studentami pierwszego roku. To zarejestrowanych 12 spotkań z przedmiotów: przedsiębiorczość, programowanie, analiza matematyczna, algebra liniowa. Te pilotażowe filmy zajęć w języku polskim będą włożone na kanał You Tube Politechniki Białostockiej z transkrypcją na dowolny język. To coś, czego jeszcze internet nie widział – podkreśla prof. Mozyrska i jednocześnie dodaje: – Do tej pory nie znalazłam w Internecie takich nagrań z żadnych sesji zdalnych, nikt nie chce pokazać jak mogą wyglądać zdalne zajęcia od środka.

Efekty realizacji projektu „Towards e-coaching. The first step to build trust with a digital coach”, program Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego:

innowacyjna metodologia dydaktyczna kształcenia na odległość (E-Coach), która stworzy podstawy do budowania zaufania między stronami procesu edukacyjnego;

zintegrowana platforma e-learningowa dotycząca zastosowania metodologii e-coachingu, zawierająca program aktywizacyjny dla nauczycieli;

pilotażowe przykłady kursów e-coachingowych, tj. 12 zarejestrowanych zajęć z Analizy matematycznej, Algebry, Programowania i Przedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacyjnej metodologii e-coachingu dedykowanej instytucjom szkolnictwa wyższego.

Projekt „Towards e-coaching. The first step to build trust with a digital coach” jest realizowany przez Politechnikę Białostocką dzięki wsparciu finansowemu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach akcji 2, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego. (mr, at)

O szczegółach projektu „Towards e-coaching. The first step to build trust with a digital coach” mówi dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej: