Politechnika Białostocka. Prestiżowy kierunek na studiach podyplomowych

Lipiec 26, 2022

Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA to nowy kierunek studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. To pierwsza podyplomówka akredytowana przez ACCA w regionie północno-wschodniej Polski.

– Ludzie, którzy w takich studiach uczestniczą mogą efektywnie zwiększyć swoje kompetencje i wiedzę właśnie w obszarze finansów i rachunkowości. W Białymstoku są to pierwsze studia akredytowane przez tą organizację – mówi dr Andrzej Karpowicz, adiunkt w Katedrze Zarządzania, Ekonomii i Finansów Politechniki Białostockiej – Będzie tylko pięć przedmiotów, takie jak podatki, rachunkowość zarządcza, audyt, raportowanie finansowe i zarządzanie finansami. Nie będzie żadnych wypełniaczy, tylko te pięć kluczowych przedmiotów, których wymaga organizacja. I nie trzeba będzie też pisać pracy dyplomowej. Studia będą skondensowane, nakierowane na przekazanie wyłącznie tej wiedzy merytorycznej, której organizacja ACCA oczekuje.

ACCA czyli Association of Chartered Certified Accountants, jest największą międzynarodową organizacją o ponad 100 – letniej historii zrzeszającą ponad 200 tysięcy członków i 500 tysięcy studentów – specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Przyszli absolwenci studiów podyplomowych Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej będą mieli możliwość uzyskania oficjalnego dyplomu organizacji „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. Dzięki temu będą skutecznie wyróżniać się na rynku pracy – kwalifikacja ACCA to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. Zwiększy się również szansa na atrakcyjne zatrudnienie – globalne badania sugerują, że jeden spośród pięciu respondentów zajmuje najwyższe stanowiska w firmie (CEO, Dyrektor Finansowy, CFO) a zarobki absolwentów dynamicznie rosną. Będzie to również przepustka do międzynarodowej kariery – ze względu na globalną rozpoznawalność kwalifikacji członkowie ACCA są wszędzie postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania.

Rekrutacja trwa do 30 września. Dokumenty przyjmowane są w Sekretariacie Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów przy ul. Ojca Tarasiuka 2 w Kleosinie. (hk)