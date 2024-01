Politechnika Białostocka. Powstanie mapa potrzeb przedsiębiorstw i baza usług uczelni

12 stycznia, 2024

Politechnika Białostocka tworzy mapę potrzeb przedsiębiorstw. W tym celu przeprowadzane są badania ankietowe dotyczące identyfikacji oraz planów współpracy z uczelnią w zakresie wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

Do tej pory w badaniach uczestniczyło 75 podlaskich firm, co pozwoliło poznać oczekiwania i plany w zakresie komercjalizacji badań naukowych.

– Te ankiety kierujemy do przedsiębiorców przede wszystkim tutaj z naszego regionu, ale nie tylko i na podstawie tych ankiet tworzymy mapę potrzeb przedsiębiorców – mówi prof. Sławomir Obidziński z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Znam ich zapotrzebowanie jeżeli chodzi o usługi, z których chcieliby skorzystać, o to jaką wiedzą są zainteresowani. Mapę aktualizujemy dwa razy w roku, a więc w trakcie trwania projektu będzie takich badań ankietowych co najmniej sześć. Tworzymy tą mapę również po to, żebyśmy mogli na przykład kolejne oferty badawcze przygotowywać poznając zapotrzebowanie firm, bo często jest tak, że my nie do końca też wiemy czego firmy od nas potrzebuje. Ta mapa też będzie takim dla nas drogowskazem, żeby uaktualnić tą naszą ofertę badawczo i wyjść z tym co firmy od nas potrzebują. Ta oferta ma być taką platformą, gdzie firmy będą mogły zobaczyć czym my dysponujemy, z czym mogą się do nas zgłosić, żeby swoje potrzeby zaspokoić, ale to też w drugą stronę również działa, bo my możemy nawiązać współpracę z tymi firmami.

Analiza pierwszej grup ankiet pokazała, że potencjał Politechniki Białostockiej oraz możliwości i formy współpracy z nią, nie są powszechnie znane w środowisku biznesu. Badania wskazały także, że przedsiębiorstwa oczekują bardziej rynkowej oferty usług. W tym celu powstaje portfolio usług badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem aparatury i infrastruktury oraz potencjału naukowców Politechniki Białostockiej.

– To jest taki pomysł, żeby ta oferta była wiecznie żywa. Obecnie przygotowaliśmy tych ofert w okolicach 55, które będą w wersji drukowanej, a w wersji elektronicznej będzie ich znacznie więcej. Chcemy, żeby w kolejnych latach pojawiały się nowe oferty i jestem pewien, że one będą się pojawiać i my będziemy je aktualizować – dodaje prof. Sławomir Obidziński.

Baza ofert będzie dostępna na stronie Politechnicznej Sieci Via Carpatia. (hk/jg)