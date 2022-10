Politechnika Białostocka. Pokazy, warsztaty i eksperymenty będą na Nocy Innowacji

Październik 12, 2022

Noc Innowacji na Politechnice Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk Noc Innowacji na Politechnice Białostockiej, fot. Piotr Awramiuk

22 października na Politechnice Białostockiej będzie można doświadczać, badać i odkrywać fascynujący świat nauki. Przed nami Noc Innowacji, czyli atrakcje przygotowane przez naukowców i studentów uczelni. Ruszyły zapisy na wydarzenia.

Atrakcje skierowane są do osób w każdym wieku, ponieważ formuła i różnorodność tematyki może zainteresować dzieci, młodzież, dorosłych czy seniorów. Zagadnienia będą dotyczyć począwszy od robotyki, AI, informatyki, leśnictwa, OZE, elektryczności, inżynierii środowiska, po budownictwo, zdrowie, czy żywność.

– Chcemy zaprezentować dokonania uczelni i patenty, ale nie na zasadzie stojącego na półce dokumentu, tylko jak dochodzimy do tego, że takie osiągnięcie powstało – mówi prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, prof. Mirosław Świercz. – Liczymy na odbiorcę od lat 3 do 103, przy czym zakładamy różne cele. Ten młody odbiorca powinien się zainteresować techniką. Powinien zobaczyć, poprzez zabawę, jak powstają te mądre rzeczy, które później trafiają do powszechnego użytku. Jeśli uczeń szkoły podstawowej czy średniej interesuje się sprawami techniki to może swoje zainteresowania rozwijać tutaj na miejscu, na naszej uczelni. Uzyska poradę fachowych ludzi i będzie miał gdzie to robić. Nie będzie musiał wędrować gdzieś daleko poza Białystok, tylko będzie mógł to osiągnąć na miejscu – zapewnia prof. Mirosław Świercz.

Uczestnicy będą mogli zobaczyć na żywo uderzenie pioruna, poznać grzyby wspierające walkę z rakiem, doświadczyć wirtualnej rzeczywistości, a także obejrzeć roboty przemysłowe, czy laboratorium odnawialnych źródeł energii.

Pokazy eksperymentów przygotowały trzy wydziały Politechniki Białostockiej: Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki oraz Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku. Z części atrakcji będzie można skorzystać również online.

– Uruchomiliśmy także dwie strony. Pierwsza to #doświadczajzPB. Ta strona zawiera filmiki pokazująca te eksperymenty laboratoryjne, które na żywo zostaną pokazane podczas Nocy Innowacji. A druga strona to #potencjałPB. To jest strona, na której w postaci tekstów i prezentacji pokazane są patenty i innego rodzaju osiągnięcia uczelni – tłumaczy prof. Mirosław Świercz.

Na stronie internetowej: https://noc-innowacji2022.pb.edu.pl/ można sprawdzić szczegóły wydarzeń, jakie odbędą się na Politechnice Białostockiej podczas Nocy Innowacji oraz zapisać się na wybrane atrakcje.

Noc Innowacji to ogólnopolska akcja, podczas której można odwiedzić najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce i poznać technologie, które zmieniają świat.

Z prof. Mirosławem Świerczem o Nocy Innowacji na Politechnice Białostockiej rozmawiała Hanna Kość: