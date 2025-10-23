Politechnika Białostocka podsumowała międzynarodowy projekt CONN’COR w ramach Programu Erasmus+

23 października, 2025

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka podsumowała realizację międzynarodowego projektu CONN’COR: Connect, compare and repair for a common future with Ukraine: a focus on Electrical Engineering teaching, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 120 000 euro w ramach Programu Erasmus+. Inicjatywa skupia się na wspieraniu edukacji i współpracy akademickiej w zakresie inżynierii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Ukrainy.

Współpraca uczelni z czterech krajów

Projekt CONN’COR realizowany jest przez konsorcjum czterech uczelni:

Politechnikę Białostocką (Polska) ,

CentraleSupelec (Francja) – lidera projektu,

Lviv Polytechnic National University (Ukraina) ,

Univerzitet u Nisu (Serbia).

Celem wspólnych działań jest wspieranie środowiska akademickiego Ukrainy w kształceniu przyszłych inżynierów elektryków i elektroników, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w odbudowie systemów energetycznych i komunikacyjnych kraju.

Nowe podejście do dydaktyki i współpracy międzynarodowej

– Projekt CONN’COR to kontynuacja naszych działań nad rozwojem nowoczesnych metod nauczania – podkreśla dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.



W ramach projektu uczelnia skupiła się na wymianie doświadczeń dydaktycznych i adaptacji rozwiązań edukacyjnych dostosowanych do aktualnych potrzeb, w tym tych wynikających z sytuacji wojennej w Ukrainie.

Nowe przedmioty i innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

Współpraca międzynarodowa przyniosła wymierne efekty. Jak wyjaśnia dr inż. Jarosław Makal, prof. PB, zastępca koordynatora projektu na Politechnice Białostockiej, w ramach CONN’COR opracowano m.in. nowy przedmiot „Sieci elektryczne”, wzbogacony o zagadnienia związane z naprawą infrastruktury energetycznej.

Ponadto wprowadzono cztery nowe kursy oraz wdrożono ideę asystentów dydaktycznych – studentów starszych lat, którzy wspierają prowadzących zajęcia. Projekt pozwolił także na lepsze powiązanie treści z różnych przedmiotów, np. łączenie matematyki z praktycznym zastosowaniem w elektrotechnice.

– Jeżeli studenci uczą się o pochodnych funkcji, powinni wiedzieć, że mają one konkretne zastosowania w elektrotechnice. Dzięki temu nauka staje się bardziej interdyscyplinarna i praktyczna – dodaje prof. Makal.

Wspólne projekty i integracja studentów

W ciągu roku współpracy odbyło się wiele spotkań online studentów z Polski, Ukrainy, Francji i Serbii, które służyły integracji i wymianie wiedzy.

Ciekawym elementem projektu było również opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych przez uczelnię CentraleSupelec, w ramach których studenci tworzyli układ do pomiaru sygnałów EKG. W praktyczny sposób mogli obserwować swoje własne sygnały na ekranie komputera.

Zajęcia te przeprowadzono również w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku, dając uczniom możliwość poznania nauki w praktyce.

– To była wielka frajda dla studentów i uczniów. CONN’COR ma charakter dydaktyczny, ale dzięki niemu rozwijamy się wszyscy – partnerzy, studenci i przyszli inżynierowie – podsumowuje prof. Jarosław Makal.

Podsumowanie i plany na przyszłość

Projekt CONN’COR rozpoczął się w listopadzie 2024 roku i potrwa do stycznia 2026 roku. Spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania odbyło się 23 października 2025 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Dzięki współpracy uczelni z czterech krajów, Politechnika Białostocka wzmacnia swoją pozycję jako uczelnia nowoczesna, otwarta na międzynarodową współpracę i rozwój dydaktyki inżynierskiej.

(pc)