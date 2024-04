Politechnika Białostocka podpisała umowy o współpracy z uczelniami z zagranicy

26 kwietnia, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

Podczas XII International Staff Week Politechnika Białostocka podpisała 3 umowy o współpracy z uczelniami z zagranicy: Tashkent University of Architecture and Civil Engineering z Uzbekistanu, Karaganda State Technical University named after Abylkas Saginov z Kazachstanu, University of Banja Luka z Bośni i Hercegowiny.

– Z tymi trzema uczelniami mamy już konkretne pomysły na współpracę, zarówno dydaktyczną – polegającą na wymianie studentów na krótsze i dłuższe pobyty, jak i na wymianie nauczycieli, na udziale na przykład naszych nauczycieli w prowadzeniu wykładów w uczelniach zagranicznych. Takich wykładów zapraszamy też naszych nauczycieli. Dostali oni oferty stanowisk visiting profesor w uczelniach zagranicznych. Mamy też konkretne pomysły na współpracę poszczególnych wydziałów, jeśli chodzi o projekty naukowe, ale takie efekty są tylko możliwe, jeżeli naukowcy albo dydaktycy spotkają się ze sobą osobiście, a to właśnie miało miejsce w ramach International Staff Week – mówi prof. Marta Kosior – Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Na International Staff Week goście z różnych części świata mieli okazję poznać Politechnikę Białostocką, uczestniczyć w spotkaniach na wydziałach, a także przeprowadzić wykłady dla studentów i pracowników uczelni. (mg)