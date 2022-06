Politechnika Białostocka podpisała porozumienie z Powiatem Grajewskim

Czerwiec 1, 2022

Fot. Piotr Awramiuk Fot. Piotr Awramiuk

Politechnika Białostocka podpisała w środę (01.06) porozumienie o współpracy z Powiatem Grajewskim. Tym samym uczelnia nawiązuje jeszcze ściślejszą współpracę z szkołami ponadpodstawowymi w tym powiecie, obejmuje patronatami sprofilowane klasy oraz nawiązuje wszechstronną współpracę z lokalnym otoczeniem.

Technikum w Niećkowie, Technikum w Wojewodzinie czy Technikum w Szczuczynie to szkoły ponadpodstawowe, które od lat odwiedzają nauczyciele akademiccy z Politechniki Białostockiej. Teraz uczelnia chce obejmować patronatami sprofilowane klasy. Politechnika Białostocka ma też w planach współpracę z przedsiębiorcami działającymi w Powiecie Grajewskim. Od praktyk i staży dla studentów Politechniki Białostockiej po aktywne doradztwo w opracowywaniu strategii regionu.

– Politechnika Białostocka to uczelnia regionalna i to w regionie szukamy partnerów. Zacieśniamy współpracę, oferujemy kierunki i kształcenie dostosowane do potrzeb regionu i dające możliwości rozwoju na rynku pracy. Wśród tych partnerów jest Powiat Grajewski – mówiła podczas uroczystości podpisania porozumienia w Centrum Nowoczesnego Kształcenia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. Politechniki Białostockiej, rektor Politechniki Białostockiej.

Jednocześnie rektor uczelni podkreślała, że Politechnika Białostocka w ramach współpracy z Powiatem Grajewskim chce bliżej współpracować ze szkołami, obejmować patronatami klasy politechniczne czy klasy branżowe. Patronat polegałby na ułożonym na kilka lat cyklu nauki w szkole średniej – wizyty w politechnice, wykłady, pokazy w laboratoriach dedykowanych uczniom. – To uzupełnienie programu kształcenia w szkole branżowej i dodatkowo zainteresowanie uczniów potencjałem naszej uczelni – wskazuje prof. Kosior-Kazberuk.

Waldemar Remfeld, starosta Powiatu Grajewskiego nie kryje zadowolenia z podpisanego porozumienia. W powiecie funkcjonuje 5 szkół średnich. – Uczelnia otwiera możliwości edukacji dla naszej młodzieży. Chcemy, by nasza młodzież tu zdobyła wiedzę i potem wracała do nas do powiatu – mówił starosta.

Jakie korzyści dla grajewskich uczniów niesie współpraca z Politechniką Białostocką? – Zdaniem Waldemara Remfelda to poznanie uczelni, czy oferta wielu kierunków. – A jako mieszkańcowi Grajewa zależy mi, by młodzi ludzie wrócili do nas, zasilili i tworzyli nowe miejsca pracy. Chcę, by młodzież poznała środowisko, wykładowców, laboratoria już od pierwszych klas średnich.

Podczas konferencji o rekrutacji na uczelni opowiadała dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. Politechniki Białostockiej, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej i jednocześnie zachęcała do wstąpienia w mury uczelni. – Rekrutacja na Politechnikę Białostocką właśnie się rozpoczęła. Przygotowaliśmy ponad 2 tysiące miejsc na blisko 30 różnych kierunkach, na 6 wydziałach. Kierunki są różnorodne, każdy może znaleźć coś, w czym będzie czuł się dobrze. I wszyscy, który chcą się rozwijać, tu na Politechnice Białostockiej będą mogli to robić. (at)