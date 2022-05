Politechnika Białostocka. Patent naukowców na pomiar temperatury w strefie tarcia

Maj 31, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka może pochwalić się nowym patentem. Przedmiotem wynalazku jest termopara igłowa, służąca do pomiaru temperatury w strefie tarcia.

Naukowcy opracowali nową metodę pomiaru, która umożliwia dokładny i stabilny pomiar temperatury w strefie tarcia różnych układów tarciowych, np. hamulców, sprzęgieł tarciowych i łożysk ślizgowych. Autorami opracowania są: dr hab. inż. Oleksii Nosko (obecnie związany z Politechniką Gdańską), dr inż. Wojciech Tarasiuk z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym PB oraz prof. Andrey Nosko.

– Zastosowanie naszej metody pomiaru może przynieść wymierne efekty naukowe i środowiskowe. Na przykład, pozwoli na dokładną prognozę współczynnika tarcia i intensywności zużycia, co umożliwi dalszą pracę nad udoskonaleniem konstrukcji układów tarciowych. Ponadto ułatwi dokładną prognozę emisji cząstek zużycia do atmosfery, co otworzy drogę do zaprojektowania bardziej ekologicznych układów tarciowych – wyjaśnia dr inż. Wojciech Tarasiuk.

Termopara igłowa, opracowana przez specjalistów z Politechniki Białostockiej, należy do klasy tzw. termopar zużywalnych, w których spoina pomiarowa tworzy się ciągle na powierzchni tarcia. To umożliwia przeprowadzenie pomiaru podczas zużywania powierzchni tarcia. W przeciwieństwie do już istniejących termopar zużywalnych, końcówka pomiarowa termopary igłowej z PB bazuje na konstrukcji „drut w wydrążonym walcu”, tj. jej kształt przekroju jest okrągły. Średnica końcówki pomiarowej jest mniejsza niż pół milimetra, dlatego może być łatwo zainstalowana w otworze wywierconym w materiale ciernym. (mt)