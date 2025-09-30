Politechnika Białostocka otworzyła Prototypownię dla studentów – nowoczesne centrum praktycznego kształcenia inżynierów

Politechnika Białostocka konsekwentnie stawia na praktyczny wymiar kształcenia. Najlepszym tego przykładem jest nowo otwarta Prototypownia na Wydziale Mechanicznym, czyli nowoczesny warsztat inżynierski, w którym studenci od pierwszego semestru mogą projektować, budować i testować działające prototypy urządzeń.
2025-09-30-otwarcie-Prototypowni-na-WM-fot-Iryna-Mikhno-PB
Prototypownia – otwarty warsztat dla studentów
Nowa przestrzeń została zaprojektowana jako otwarty warsztat do zajęć projektowych i pracy własnej studentów. Na początek będą z niej korzystać przede wszystkim studenci kierunków automatyka i robotyka oraz mechatronika, jednak w przyszłości dostęp otrzymają także przedstawiciele innych kierunków oraz członkowie kół naukowych.
– W każdym z pierwszych sześciu semestrów zaplanowaliśmy inny, zespołowy projekt: od podstawowych konstrukcji i elektroniki po zaawansowane systemy mechatroniczne – podkreśla prof. dr hab. inż. Michał Kuciej, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.
Nowoczesne wyposażenie Prototypowni
Prototypownia została wyposażona w sprzęt, który pozwala studentom przejść pełny cykl inżynierski – od pomysłu, przez projekt, aż po wykonanie i testowanie prototypu. Znajdują się tu m.in.:
-
drukarki 3D różnych typów (FFF/FDM, SLA/DLP),
-
stanowiska do lutowania i prototypowania elektroniki,
-
oscyloskopy, zasilacze laboratoryjne i analizatory logiczne,
-
stoły warsztatowe z kompletem narzędzi,
-
stanowiska komputerowe CAD/CAE,
-
magazyn materiałów (filamenty, żywice, komponenty elektroniczne, łożyska, elementy złączne).
Takie zaplecze umożliwia szybkie przechodzenie od koncepcji do działającego modelu.
Praktyczne projekty i praca zespołowa
Program kształcenia w Prototypowni opiera się na pracy zespołowej, iteracyjnym prototypowaniu i regularnych przeglądach postępów. Studenci młodszych semestrów tworzą proste roboty mobilne, stacje pogodowe IoT czy plotery XY. Starsze roczniki mierzą się z zaawansowanymi projektami, takimi jak:
-
mini-AGV z nawigacją po markerach,
-
stanowiska pick&place z systemem wizyjnym,
-
moduły diagnostyki druku 3D.
Semestr końcowy („capstone”) wieńczy publiczny pokaz prototypów, nierzadko tworzonych we współpracy z firmami.
Magnes dla przyszłych studentów
Otwarcie Prototypowni przyciągnęło nie tylko obecnych studentów, ale także uczniów szkół średnich z regionu. To dowód na to, że Politechnika Białostocka potrafi inspirować młodych ludzi do wyboru ścieżki technicznej.
– Prototypownia bardzo wysoko podnosi poziom kształcenia inżynierów i będzie magnesem dla przyszłych kandydatów – zaznacza dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.
Centrum innowacji i współpracy
Nowa przestrzeń ma być także centrum współpracy z przemysłem i kołami naukowymi. Studenci zrzeszeni w organizacjach akademickich od lat budują bolidy wyścigowe, roboty i inne zaawansowane konstrukcje, reprezentując uczelnię w konkursach międzynarodowych. Teraz dzięki Prototypowni będą mieli dostęp do jeszcze lepszych narzędzi i możliwości.
– Każdy student będzie mógł przyjść i przełożyć swój pomysł na rzeczywisty projekt – podkreśla Sergiusz Jakuszewicz, student automatyki i robotyki oraz prezes koła naukowego Alios.
Wydarzenia i dalsze plany
Poza regularnymi zajęciami dydaktycznymi planowane są także:
-
godziny open lab – dla wszystkich studentów, po szkoleniu stanowiskowym,
-
warsztaty tematyczne (druk 3D, wizja komputerowa, drony),
-
hackathony i Demo Day,
-
rozwój parku maszynowego o kolejne technologie.
Politechnika Białostocka deklaruje również wsparcie dla komercjalizacji najlepszych rozwiązań oraz przejrzyste zasady dotyczące własności intelektualnej.
Posłuchaj relacji z otwarcia prototypowni:
(pc)