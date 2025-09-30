Politechnika Białostocka otworzyła Prototypownię dla studentów – nowoczesne centrum praktycznego kształcenia inżynierów

30 września, 2025

Politechnika Białostocka konsekwentnie stawia na praktyczny wymiar kształcenia. Najlepszym tego przykładem jest nowo otwarta Prototypownia na Wydziale Mechanicznym, czyli nowoczesny warsztat inżynierski, w którym studenci od pierwszego semestru mogą projektować, budować i testować działające prototypy urządzeń.

Prototypownia – otwarty warsztat dla studentów

Nowa przestrzeń została zaprojektowana jako otwarty warsztat do zajęć projektowych i pracy własnej studentów. Na początek będą z niej korzystać przede wszystkim studenci kierunków automatyka i robotyka oraz mechatronika, jednak w przyszłości dostęp otrzymają także przedstawiciele innych kierunków oraz członkowie kół naukowych.

– W każdym z pierwszych sześciu semestrów zaplanowaliśmy inny, zespołowy projekt: od podstawowych konstrukcji i elektroniki po zaawansowane systemy mechatroniczne – podkreśla prof. dr hab. inż. Michał Kuciej, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Nowoczesne wyposażenie Prototypowni

Prototypownia została wyposażona w sprzęt, który pozwala studentom przejść pełny cykl inżynierski – od pomysłu, przez projekt, aż po wykonanie i testowanie prototypu. Znajdują się tu m.in.:

drukarki 3D różnych typów (FFF/FDM, SLA/DLP),

stanowiska do lutowania i prototypowania elektroniki,

oscyloskopy, zasilacze laboratoryjne i analizatory logiczne,

stoły warsztatowe z kompletem narzędzi,

stanowiska komputerowe CAD/CAE,

magazyn materiałów (filamenty, żywice, komponenty elektroniczne, łożyska, elementy złączne).

Takie zaplecze umożliwia szybkie przechodzenie od koncepcji do działającego modelu.

Praktyczne projekty i praca zespołowa

Program kształcenia w Prototypowni opiera się na pracy zespołowej, iteracyjnym prototypowaniu i regularnych przeglądach postępów. Studenci młodszych semestrów tworzą proste roboty mobilne, stacje pogodowe IoT czy plotery XY. Starsze roczniki mierzą się z zaawansowanymi projektami, takimi jak:

mini-AGV z nawigacją po markerach,

stanowiska pick&place z systemem wizyjnym,

moduły diagnostyki druku 3D.

Semestr końcowy („capstone”) wieńczy publiczny pokaz prototypów, nierzadko tworzonych we współpracy z firmami.

Magnes dla przyszłych studentów

Otwarcie Prototypowni przyciągnęło nie tylko obecnych studentów, ale także uczniów szkół średnich z regionu. To dowód na to, że Politechnika Białostocka potrafi inspirować młodych ludzi do wyboru ścieżki technicznej.

– Prototypownia bardzo wysoko podnosi poziom kształcenia inżynierów i będzie magnesem dla przyszłych kandydatów – zaznacza dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Centrum innowacji i współpracy

Nowa przestrzeń ma być także centrum współpracy z przemysłem i kołami naukowymi. Studenci zrzeszeni w organizacjach akademickich od lat budują bolidy wyścigowe, roboty i inne zaawansowane konstrukcje, reprezentując uczelnię w konkursach międzynarodowych. Teraz dzięki Prototypowni będą mieli dostęp do jeszcze lepszych narzędzi i możliwości.

– Każdy student będzie mógł przyjść i przełożyć swój pomysł na rzeczywisty projekt – podkreśla Sergiusz Jakuszewicz, student automatyki i robotyki oraz prezes koła naukowego Alios.

Wydarzenia i dalsze plany

Poza regularnymi zajęciami dydaktycznymi planowane są także:

godziny open lab – dla wszystkich studentów, po szkoleniu stanowiskowym,

warsztaty tematyczne (druk 3D, wizja komputerowa, drony),

hackathony i Demo Day ,

rozwój parku maszynowego o kolejne technologie.

Politechnika Białostocka deklaruje również wsparcie dla komercjalizacji najlepszych rozwiązań oraz przejrzyste zasady dotyczące własności intelektualnej.

Posłuchaj relacji z otwarcia prototypowni:

