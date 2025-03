Politechnika Białostocka otwiera drzwi dla przyszłych studentów – Dzień Otwarty już 28 marca!

19 marca, 2025

Politechnika Białostocka zachęca uczniów szkół średnich, a zwłaszcza tegorocznych maturzystów, do odwiedzenia uczelni w Dzień Otwarty, który odbędzie się 28 marca. To wyjątkowa okazja, by poznać 33 kierunki studiów, w tym pięć nowych, oraz zobaczyć, jak wygląda życie akademickie w największej uczelni technicznej północno-wschodniej Polski.

Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk , prof. PB, zaprasza na Dzień Otwarty.

Podczas Dnia Otwartego młodzież będzie mogła odwiedzić sześć wydziałów, uczestniczyć w warsztatach w nowoczesnych laboratoriach i porozmawiać ze studentami oraz wykładowcami. Na uczestników czekają m.in. zajęcia z rysunku, analiza jakości wody, praktyczne lekcje marketingu internetowego czy kurs pilotażu samolotów zdalnie sterowanych.

– Bycie inżynierem to ciekawa praca w atrakcyjnych warunkach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jestem inżynierem budownictwa i rektorem Politechniki Białostockiej. Dołączcie do naszej społeczności! Poznajmy się 28 marca podczas Dnia Otwartego Politechniki Białostockiej – zachęca prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor PB.

Centrum Nowoczesnego Kształcenia – wszystko o rekrutacji i karierze

W Centrum Nowoczesnego Kształcenia będzie można zapoznać się z procesem rekrutacji, ofertą programów międzynarodowych, a także poznać wynalazki studiów naukowych i propozycje praktyk oraz pracy.

– 28 marca nasi studenci wraz z nauczycielami akademickimi przedstawią Wam, jakie korzyści zapewniają studia techniczne i jak rozwijać swoje pasje w kołach naukowych – dodaje rektor PB.

Na część wydarzeń obowiązuje rejestracja do 27 marca.

Dołącz do inżynierskiej przyszłości

Dzień Otwarty Politechniki Białostockiej to szansa, by z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak wygląda studenckie życie i jakie perspektywy zawodowe czekają na absolwentów PB. Uczelnia stawia na praktyczne kształcenie, innowacyjne technologie i współpracę z pracodawcami, co czyni ją jedną z najbardziej atrakcyjnych uczelni technicznych w kraju.

Więcej informacji i zapisy na warsztaty dostępne są na stronie internetowej uczelni. (red.)