Politechnika Białostocka otwiera Centrum Historii

Listopad 26, 2021

źródło: Politechnika Białostocka

Już 1 grudnia Politechnika Białostocka otworzy Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego. To specjalnie przygotowana ekspozycja gromadząca urządzenia i aparaturę techniczną, filmy, fotografie, dokumenty i wiele przedmiotów związanych z historią i współczesnością uczelni. Najcenniejszym eksponatem jest żarówka Edisona.

– Hasło przewodnie naszej ekspozycji stałej brzmi: Historia, wiedza, potencjał – mówi dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB. – Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu pracowników Uczelni zgromadziliśmy bogaty zbiór eksponatów.

Zgromadzona kolekcja eksponatów związanych z dziejami Politechniki, prezentowana jest w 10 grupach tematycznych. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z historią powstania uczelni, jej tradycjami i symbolami.

W strefach Sala Senatu i Geneza prezentowane są między innymi historyczne i współczesne sztandary uczelni. Poznać tu możemy również historię jednego z pierwszych absolwentów PB.

Znacząca część ekspozycji poświęcona jest kształceniu i pracy inżynierów (strefy Inżynier i Ludzie Politechniki ). Wśród eksponatów zobaczyć możemy kolekcje arytrometrów , suwaków logarytmicznych oraz szereg maszyn i urządzeń, którymi studenci, absolwenci i naukowcy PB posługiwali się w ciągu ostatnich 70 lat. Zobaczyć tu można suwaki logarytmiczne, arytrometry, jak i różne nośniki danych, w tym taśmę perforowaną z komputera Odra.

Najcenniejszym z prezentowanych eksponatów jest żarówka Edisona, która pierwotnie znajdowała się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Prezentowane są tu również radioodbiorniki, magnetofony, telewizory i aparaty telefoniczne oraz komputery powstałe na przestrzeni okresu funkcjonowania Szkoły.

– Początki kolekcji sięgają swą historią lat 80. XX wieku i zbiorów gromadzonych przez inżyniera Mirosława Bujanowskiego – przypomina dr Kłopotowski.

Ciekawymi eksponatami dokumentującymi pozanaukową działalność pracowników i studentów PB są zarówno flaga uczelni towarzysząca wyprawie w Himalaje, jak i liczne dyplomy, medale i puchary zdobywane podczas zawodów sportowych.

Historia uczelni w roku 2019 zamknięta została w Kapsule Czasu ustawionej przed biblioteką PB. W muzeum symbolizuje ją strefa o tej nazwie. Zobaczyć w niej można zarówno artefakty zamknięte w kapsule, jak i kolekcję projektorów i rzutników wykorzystywanych podczas wykładów. Najciekawszym z eksponatów w tym zbiorze jest epidiaskop z lat 60. XX wieku.

Współczesna uczelnia prezentowana jest w strefie Politechnika dziś. Poznać tu możemy między innymi bogaty program współpracy międzynarodowej.

W zbiorach Centrum odnaleźć możemy eksponaty całkiem współczesne. Na szczególną uwagę zasługuje tu jeden z analogów łazików marsjańskich zbudowany przez studentów PB (strefa Studenci).

W wielu miejscach ekspozycji pojawiają się ludzie tworzący na przestrzeni dziesięcioleci społeczność akademicką. Są wśród nich zarówno rektorzy, pracownicy, jak i studenci oraz absolwenci. Tym ostatnim poświęcona jest odrębna strefa.

– O potencjale uczelni świadczą sukcesy studentów i absolwentów – mówi dyrektor Maciej Kłopotowski. – Z satysfakcją odnotowujemy wysokie miejsca naszych zespołów w konkursach krajowych i międzynarodowych. Wiemy też, że nasi absolwenci stają się decyzyjnymi pracownikami firm regionalnych i globalnych, a nierzadko sami tworzą własne przedsiębiorstwa.

Zwiedzając wystawę, możemy usłyszeć fanfarę Politechniki, wysłuchać Chóru Politechniki, a nawet uczestniczyć w koncercie zorganizowanym w ramach Juwenaliów.

Historia Politechniki Białostockiej sięga 1949 roku, kiedy to powstała Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska przy NOT. W kolejnych latach przekształcona w Wyższa Szkołę Inżynierską, a od roku 1974 r. – ma rangę technicznej uczelni akademickiej. Politechnika Białostocka zaprasza do poznania swojej historii i ludzi, którzy związali z nią swoje losy.

Inżynier Mirosław Bujanowski (1950-2017), patron Centrum Historii Politechniki Białostockiej – wieloletni pracownik techniczny Wydziału Elektrycznego, inicjator utworzenia muzeum uczelnianego, współtwórca eksponatorium Almaria znajdującego się na Wydziale Elektrycznym PB. Pasjonat, kolekcjoner przedmiotów, fotografii i wspomnień związanych z historią Uczelni.

Centrum Historii PB dostępne będzie dla zwiedzających w każdy czwartek i piątek, począwszy od czwartku 2 grudnia, w godzinach 10:00-14:00. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, obecnie konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod adresem: centrumhistorii@pb.edu.pl, tel. 85 746 91 36.

Uroczyste otwarcie Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego odbędzie się 1 grudnia o godz. 11 w siedzibie Centrum (budynek Wydziału Mechanicznego PB, parter, s. 135), ul. Wiejska 45 C. (jd)