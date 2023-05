Politechnika Białostocka. Ostatnie dni składania wniosków do programu Odkrywcy Diamentów

2 maja, 2023

źródło: Politechnika Białostocka źródło: Politechnika Białostocka

Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów działające na Politechnice Białostockiej kolejny raz szuka uzdolnionych uczniów i studentów, by pomóc im w realizacji innowacyjnych projektów. Nabór wniosków trwa tylko do 8 maja.

Program Odkrywcy Diamentów to inicjatywa Politechniki Białostockiej realizowana we współpracy z największymi przedsiębiorstwami w regionie. Wspólnie tworzą one Stowarzyszenie, które pomaga uzdolnionej młodzieży szkolnej i studentom, przyznając im fundusze na rozwijanie swoich innowacyjnych pomysłów i prezentowanie ich na arenie krajowej i międzynarodowej.

O wsparcie finansowe z Programu Odkrywcy Diamentów ubiegać się mogą zarówno uzdolnieni studenci Politechniki Białostockiej, jak i zespoły uczniowskie, które rozwijają projekty w zakresie nauk ścisłych i technicznych, a w szczególności technologii, inżynierii, konstrukcji, wzornictwa przemysłowego, matematyki oraz zarządzania.

Poszukiwane są prace oryginalne, zawierające ciekawe rozwiązania techniczne. Po ocenie projektu przyznawana jest kwota dofinansowania, którą można przeznaczyć na dalsze rozwijanie pomysłu lub jego prezentację na konkursach, czy zawodach.

Uczniowie z klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich z województwa podlaskiego i ościennych mogą składać wniosek o przyznanie środków na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu, a także na pokrycie kosztów udziału w konkursach i zawodach.

O stypendium Programu Odkrywcy Diamentów ubiegać się mogą także studenci oraz kandydaci na studia w Politechnice Białostockiej. Stypendia przyznawane są bazując na osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. (hk)