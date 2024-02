Politechnika Białostocka. Ostatnie dni rekrutacji na studia II stopnia

9 lutego, 2024

Do najbliższego poniedziałku (12.02) absolwenci z tytułem inżyniera mogą zapisać się na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Na kandydatów czeka 17 kierunków studiów stacjonarnych i 3 kierunki w formie niestacjonarnej na pięciu wydziałach uczelni.

Będąc na studiach magisterskich można zdobyć przydatne na rynku pracy specjalności.

– Mamy 630 miejsc na studia stacjonarnych, a jeszcze nie zapominajmy, że mamy 80 miejsc na studiach niestacjonarnych, czyli łącznie Politechnika z Białostocka zaprasza od semestru letniego co najmniej 710 przyszłych nowych magistrów – mówi Artur Kozłowski, kierownik Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej. – Zdobycie tytułu magistra jest to tak naprawdę swego rodzaju przepustka do dalszej kariery zawodowej. Jest to poszerzanie horyzontów, daje wyższe uprawnienia, daje większe możliwości awansu, ale przede wszystkim daje też rozwijanie swojej pasji.

Do 12 stycznia do północy należy zarejestrować się w systemie IRK i wnieść opłatę rekrutacyjną.

– Przede wszystkim należy stworzyć swój profil w systemie IRK korzystając do tego celu ze swojego maila, następnie wprowadzić swoje dane osobowe, uzupełnić informacje o wykształceniu. Należy również dokonać zapisu na wymarzony kierunek studiów z tej naszej bogatej oferty i wnieść opłatę rekrutacyjną. I czekamy i te nasze oczekiwanie trwa do walentynek, ponieważ w walentynki Politechnika Białostocka otworzy swoje serce, otworzy swoje ramiona i zaprosi kandydatów na studia, czyli 14 lutego będzie ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Taki kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia, będzie musiał skompletować dokumenty i komplet dokumentów złożyć we właściwej komisji rekrutacyjnej – dodaje Artur Kozłowski.

Komplety dokumentów będzie można składać do 20 lutego.

Jednocześnie studenci, którzy do 12 lutego nie zdążą się obronić, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia w Politechnice Białostockiej w ramach wolnych miejsc. Będzie na to czas również do 20 lutego. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia będzie 22 lutego. Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 26 lutego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Arturem Kozłowski,, kierownikiem Działu Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej: